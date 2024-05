Cairo in Fiera del Libro: fino a domenica girandola di eventi culturali per valorizzare il territorio

Cairo Montenotte. “Libri: passaporto per il mondo”. Ha preso il via oggi la seconda edizione della Fiera del Libro, presentata dal sindaco Paolo Lambertini e dall’assessore alla Cultura Caterina Garra. Fino a domenica molti appuntamenti e si tratteranno molti temi, dall’economia al turismo, dalla condizione della donna alla storia recente, dal Medioevo alla natura, da Calvino al nostro; ci saranno momenti dedicati ai bambini, con laboratori didattici e presentazioni di libri per i ragazzi; gli studenti delle scuole superiori presenteranno interessanti progetti letterari e naturalistici. A tutto ciò si aggiungeranno una mostra fotografica dedicata al libro con foto di oltre cento fotografi da tutta l’Italia, una mostra di pittura di Gianni Pascoli, letture itineranti a cura del gruppo teatrale cairese “Uno Sguardo dal Palcoscenico”, un aperitivo letterario a cura del professor Franchelli e infine due spettacoli teatrali: con la compagnia del Teatro Sacco e con Enzo Paci, noto attore genovese, protagonista del recente film “Com’è umano lui” su Paolo Villaggio. Lorenzo Chiarlone e il neonato gruppo di animatori di turismo culturale effettuerà, nei giorni della Fiera, visite guidate al centro storico di Cairo alla scoperta di curiosità storiche e tradizionali della città.

“Savona è tra le città italiane candidate a capitale della Cultura 2027, Cairo è coinvolto in questo ambizioso progetto, una sfida che speriamo di vincere per valorizzare la nostra provincia – commenta il sindaco – Con questa iniziativa, dopo l’interesse per la prima edizione dello scorso anno, valorizziamo Cairo, generiamo attrattività culturale per far crescere il senso di appartenenza. Non solo Medioevo, e quindi i borghi, ma anche il Ferrania Film Museum, il Parco dell’Adelasia, polmone straordinario per l’outdoor. E poi la nostra biblioteca civica”F. C. Rossi”, molto attiva grazie al prezioso lavoro svolto dai dipendenti comunali, dalle associazioni e dai volontari, che racchiude ben 47 mila volumi, da cui cinque mila prestiti all’anno, 450 iscritti, 50 presentazioni di libri all’anno e altrettanti incontri e corsi formativi. Questa è un’occasione ulteriore di crescita e di promozione del nostro presidio culturale”.

Per la Fiera del Libro fondamentale il supporto della Fondazione De Mari, ma anche il contributo delle scuole, il Patetta, il Liceo Calasanzio, gli Istituti comprensivi, la Consulta giovanile, le scuole Ellea e Fastrack, la compagnia “Uno sguardo dal palcoscenico”, le attività commerciali, Antonella Ottonelli, Massimo Gariano, Daniela Giacoletto, Beatrice Refrigerato Bovio, Luca Franchelli, Gianni Pascoli, e Lorenzo Chiarlone. Gli appuntamenti si terranno in biblioteca, nel chiostro, nella tensostruttura allestita in piazza della Vittoria, nell’anfiteatro e nel teatro “Chebello“.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, vi preghiamo di visitare la pagina web ufficiale della Fiera al seguente indirizzo Clicca qui.