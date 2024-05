Cairo, il parco eolico di Piccapietre “non risulta compatibile in materia di inquinamento acustico” per la Provincia

Cairo Montenotte. Disco rosso dal comparto inquinamento acustico e biodiversità della Provincia di Savona al parco eolico di Piccapietre proposto da Fera Srl. “Dalla presa visione della valutazione previsionale di impatto acustico si è rilevato un mancato rispetto dei limiti di emissione previsti dalle zonizzazioni comunali vigenti (Altare e Cairo Montenotte); pertanto, come proposto peraltro dal tecnico che ha redatto la valutazione previsonale di impatto acustico, si è comunicato ai suddetti comuni di procedere alla richiesta di variante”, si legge sul documento.

“Vista la documentazione inerente il progetto relativo alla realizzazione di un impianto eolico composto da cinque aerogeneratori nel Comune di Cairo Montenotte, oggetto di VIA regionale e di richiesta di Autorizzazione unica nei pressi della Riserva naturale regionale dell’Adelasia, aree interessate indirettamente dalla progettazione; Considerato che la Provincia di Savona in qualità di Ente gestore del sito Natura 2000 e della Riserva ha provveduto all’Adozione del Piano di Gestione integrato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 37 del 28/09/2023 “Adozione del Piano di Gestione integrato della Z.S.C. IT1322304 “Rocca dell’Adelasia” e della Riserva naturale regionale dell’Adelasia”, si sottolinea la potenziale interferenza dello stesso rispetto alle specie target di conservazione definite nell’ambito del Piano di Gestione integrato. Si tratta nello specifico di 2 specie ornitiche (Biancone e Falco pecchiaiolo), per le quali il Piano di Gestione integrato ha messo in evidenza la pressione esercitata dalla produzione di energia eolica. Sono state evidenziate le aree di possibile sorvolo delle specie e quelle di distribuzione che si pongono in prossimità della localizzazione degli impianti a progetto. Analoga indicazione è stata formulata anche nei confronti del chirottero Rinolofo maggiore”.

Dalla Provincia, pertanto, “ne consegue che la localizzazione degli aerogeneratori in progetto non risulta compatibile rispetto alla tutela dei valori conservazionistici della Z.S.C. “Rocca dell’Adelasia” e della Riserva naturale regionale”.