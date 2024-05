Cairese più vicina alla finale playoff nazionali, Lazzaretti uguale “duttilità”: risultato che esalta i gialloblù

Brembate. I gol dei gemelli Graziani, quelli di Hernandez e Turone, ma non solo. La vittoria contro il Mapello è la perfetta rappresentazione della forza del collettivo della Cairese. Non solo la qualità (tanta) ma anche un’unione che ha dato spazio ad un’espressione in campo ancora più prorompente. E a testimoniarlo ci sono parole come queste: “Il mister mi ha chiesto questo sacrificio e, con qualche colpo di genio dei miei compagni, abbiamo portato a casa questa partita”. Chi le ha dette? Un centrocampista, anzi, un difensore centrale. Insomma, un duttilissimo Jonathan Lazzaretti.

Alla seconda stagione a Cairo, prima con Alessi come allenatore, il classe 2001 si sta confermando sempre più una carta di assoluto valore del mazzo dei valbormidesi. Tanta rapidità e imprevedibilità a scardinare le linee di centrocampo ma, come detto, altrettanta volontà a mettersi a disposizione. Per necessità Boschetto lo aveva provato centrale nella difesa a tre in campionato, mentre a Brembate ha affiancato Boveri da centrale in una linea a quattro. Lazzaretti, proprio per questa sua duttilità, non ha affatto sfigurato e ha dato atto sia all’idea del tecnico piemontese sia a rafforzare ancor di più lo spirito di squadra.

Domenica alle 19 ci saranno 90 minuti a separare la Cairese dalla finalissima dei playoff nazionali. Ovvio, bisognerà guadagnarsi questa opportunità, un altro confronto andata e ritorno, mantenendo l’ampio parziale favorevole. Ma è tutto nelle mani dei gialloblù e, a questo punto, l’intenzione di provare a conquistare un posto in Serie D è particolarmente elevata.

“Come affronteremo la partita di ritorno? Possibilmente alzando ancora più il livello – dichiara “Lazza” a Daniele Siri nel post partita -. Sappiamo che quando non si ha nulla da perdere si è più pericolosi. La responsabilità è sulle nostre spalle, abbiamo dimostrato di saperla portare ma non dobbiamo mollare di un centimetro“.