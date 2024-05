Cairese alla vigilia dei playoff nazionali: contro il Mapello parte la corsa al sogno Serie D

Mapello. Due squadre gialloblù, entrambe con un sogno interiore chiamato “Serie D“, ma solo una potrà continuare a crederci. Domani arriva la prima tappa della Cairese ai playoff nazionali. Una lunga trasferta in provincia di Bergamo la gara d’andata contro il Mapello, secondo nel proprio girone di Eccellenza con un andamento in crescendo e dotato di ottime individualità. In panchina non siederà Boschetto, ancora squalificato, così come in difesa non ci sarà Gargiulo e sarà interessante capire se verrà confermata la linea a tre oppure ci sarà un cambiamento con una da quattro. Ma i valbormidesi non devono avere paura.

Nella globalità della stagione si sono visti alcuni alti e bassi, questo è vero, ma diverse volte si è notato quanto il gruppo, ricco di tecnica ed esperienza, possa essere ancora più forte quando è in campo in un certo modo. Sembrano frasi scontate, ma quando gli allenatori parlano di “atteggiamento” si riferiscono ad una componente chiave per vincere le partite. L’ultima dimostrazione con il Rivasamba due settimane fa: finiti sotto ad una decina di minuti dal termine, dopo esserci già stati precedentemente, gli uomini di Boschetto hanno tirato fuori gli artigli e sono riusciti a ribaltare i genovesi sfoderando una prova di forza davvero importante.

I lombardi nel proprio campionato hanno totalizzato un totale di 66 punti (34 in casa, 32 in trasferta), subendo 48 gol e facendone 70. Il capocannoniere della squadra è Aldo Ferrari a quota 15. Le statistiche mostrano sempre un quadro relativo ma non ci vuole molto capire quanto il Mapello, arrivando inoltre a soli 4 punti dalla capolista Nuova Sondrio, sia un avversario molto complicato da affrontare.

Ma con il “killer instinct“, di cui parlava molto il tecnico piemontese al momento del suo arrivo, la Cairese può e deve dire la sua: la corsa parte da domani alle 16 al Comunale, un’altra mini stagione senza porsi alcun limite verso il sogno/obiettivo Serie D che manca da 33 anni a Cairo.