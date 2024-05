Cade dalla moto in A10: soccorso e trasportato in ospedale

Celle Ligure/Varazze. Incidente oggi intorno alle 13 in autostrada A10 tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova.

Un motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo ed è caduto dal veicolo a due ruote. Secondo quanto riferito non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi: sono arrivati l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Verde di Albisola e il personale di Autostrade.

Fortutanatamente l’uomo non è rimasto ferito in modo grave, è stato traspotato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

In seguito all’incidente si è formata un chilometro di coda tra Albisola e Celle Ligure.