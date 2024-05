Borghetto, oltre 50 partecipanti al corso di formazione sui veicoli contraffatti promosso dalla polizia locale

Borghetto Santo Spirito. Ieri mattina a Borghetto Santo Spirito si è tenuto un corso professionale interforze sui veicoli contraffatti organizzato e promosso dal corpo di polizia locale in collaborazione con l’unità radiomobile-nucleo investigazioni scientifiche della polizia locale di Milano.

Per l’occasione sono stati formati oltre cinquanta appartenenti alla polizia locale e alle forze dell’ordine dello Stato della provincia di Savona i quali, al termine della giornata di studio, hanno ricevuto un attestato di partecipazione.

“Il ruolo non può prescindere da un costante aggiornamento normativo e da corsi come questo che preparano a fronteggiare ogni situazione in modo pronto e risolutivo”, hanno affermato il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa e il comandante del corpo Enrico Tabò nel loro intervento.

“Per comunicare le attività di studio che si svolgeranno in futuro, abbiamo creato una chat composta attualmente da un centinaio di operatori di polizia. Il Comando di Borghetto Santo Spirito è già un punto di riferimento formativo importante a livello provinciale” ha dichiarato il sovrintendente capo e responsabile dei corsi Fabrizio Marabello.