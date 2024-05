Bolkestein, +Europa replica al sindaco Canepa: “Borghetto e altri Comuni sotto la soglia minima di spiagge libere”

Liguria. “Premesso che non sono e non sono mai stato contro i balneari, alla luce dell’ultima sentenza, direi tombale, del Consiglio di Stato (sentenza n. 3940/2024 “Comune di Rapallo”) che conferma l’immediata obbligatorietà della messa a gara delle concessioni demaniali marittime (direttiva Bolkestein), è curioso che si erga a paladino dell’equazione “manca una legge = problema di ordine pubblico” il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Comune che detiene il primato in negativo delle spiagge libere/libere attrezzate, il 14%, abbondantemente sotto la soglia di legge (L.R. 28/4/1999 n. 13) che impone almeno il 40% del litorale balneabile, quindi, delle spiagge effettivamente fruibili”.

Parole che arrivano dal coordinatore regionale di +Europa, Mauro Gradi, che risponde alla presa di posizione del primo cittadino di Borghetto Giancarlo Canepa in merito alla situazione dei balneari e della gestione delle spiagge.

“Presto, in occasione di apposito convegno regionale, pubblicheremo la black list dei Comuni della Liguria (non pochi) al di sotto del limite minimo di legge del 40%” conclude il coordinatore di +Europa.