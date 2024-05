Beach Volley: ad Albissola Marina i migliori d’Italia al torneo B1 3000

Albissola Marina. Un serie beach B1 3000 maschile e la prima fila di atleti nazionali sono pronti a sbarcare ad Albissola Marina il week-end del 18 e 19 maggio. Un tabellone a 24 coppie che porterà giocatori da tutta Italia, per quello che si preannuncia oltre alla Tappa World Tour di Cervia e il Kiklos di Bellaria Igea Marina l’evento clou del beach volley nazionale di sabato 18 e domenica 19 maggio.

Cinque campi da gara tra Lido Spa Resort, Soleluna Village (che ospiterà presso il proprio lounge bar il check-in atleti), e le spiagge libere comunali dove si è già disputata con grande riscontro di partecipazione una tappa del campionato italiano per società Fipav Gold e Silver con oltre 60 coppie maschili e femminili.

Nel Gold maschile domina la coppia albissolese formata da Travi-Arpino del Genova Beach Volley Club, solo terzo posto per i favori dai pronostici Leonelli-Podestà della BVT di Torino, con il secondo, talento di Lavagna, lanciatissimo a livello nazionale tra i migliori difensori in Italia.

Nel femminile prestazione sontuosa del duo milanese Lorandi Pirolic del Quanta Club allenate dall’ex campione italiano Andrea Abbiati che conquistano il primo gradino del podio battendo al terzo set Fragonas-Di Prima della BVT, consolidatissime nella categoria con diverse vittorie recenti all’attivo.

Nella categoria Silver al primo posto ShotFive Torino con Bussi-Gecchele nel maschile mentre nel femminile altro successo per Be.vo San Bartolomeo con Apicella-Conte, reduci anche loro da ottimi risultati consecutivi.

Arriva quindi il secondo B1 3000 targato Riviera Beach Volley. Un evento eccezionale nella categoria Serie Beach che segue il B1 3000 di Alassio del 13 e 14 aprile dove parteciparono coppie dal centro e sud Italia come i catanesi Frank Arezzo e Geri Ndrecaj.

“Si è svolto il primo weekend di beach volley ad Albissola Marina sabato 11 e domenica 12 maggio con ben 60 coppie che hanno giocato impegnando i quattro campi, due dei quali costruiti sulle spiagge libere comunali – spiega il consigliere comunale con delega allo sport Roberto Bragantini -. Un successo per atleti e pubblico affluito numeroso complice la magnifica giornata di carattere estivo. L’ottima organizzazione del Riviera Beach Volley ha caratterizzato l evento propedeutico all’importante torneo B1 di sabato 18 e domenica 19 maggio. Albissola Marina, a tutti gli effetti, va ormai considerata una delle più importanti mete del beach volley nazionale per numero di campi presenti sulle nostre spiagge e per i tornei di altissimo livello che ospita”.

La manifestazione patrocinata dal comune di Albissola Marina e dalla Regione Liguria chiude la rassegna targata Riviera Beach Volley “Back to sea 2” che abbattuto con i suoi numeri record qualsiasi evento di beach volley in Liguria: 7 week-end di tornei e clinic di allenamento, 4 location tra Santo Stefano al Mare, Alassio, Laigueglia e Albissola Marina, 409 coppie solo del campionato italiano per società Fipav, numeri paragonabili solo alle finalissime di Bibione, l’evento più grande al mondo; 239 coppie training game all’interno dei due clinic realizzati in collaborazione Be.Vo San Bartolomeo e Mana Beach di Torino con l’allenatore della nazionale Paolo Goria e il secondo, il più grande di Italia, ridenominato Spring Beach in collaborazione con società del calibro di Cus Torino, Mba Milano e UnderBeach Novara ha visto 42 allenatori per oltre 350 corsisti. Il tutto su oltre 45 campi allestiti e disallestiti a tempi di record in qualsiasi condizione meteo tra mareggiate, tempeste di vento, pioggia e sole battente.

“L’obbiettivo era quello di consolidare la Liguria come hub di partenza della stagione outdoor 2024 – spiega Alessio Marri, presidente Riviera Beach Volley -. Tengo molto a ringraziare sentitamente tutto il mio staff per l’incredibile lavoro svolto in qualsiasi condizione meteo tra mareggiate, piogge e sole battente: Giovi, Pietro, i due Andrea, Edoardo, Alessandro, Yousef, Lucien, Enrico, Albertino detto Oxford, Chiara e Federico del Beachille, Max e Walter da Genova, Davide e Tambu; in così pochi abbiamo contribuito a scrivere un’altra pagina storica per il beach volley ligure”.

I podi della tappa del campionato italiano per società Fipav Gold e Silver