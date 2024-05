BBBell realizza il Ranking per l’Eccellenza Digitale di Piemonte e Liguria

Liguria. L’innovazione e la digitalizzazione hanno un impatto significativo sulla qualità della vita individuale, sulla produttività aziendale e sullo sviluppo economico e sociale. Tuttavia, molte amministrazioni non sono ancora in grado di offrire ai cittadini i benefici di una completa digitalizzazione. Inoltre, gli attuali indicatori di innovazione e digitalizzazione, spesso basati su dati regionali o provinciali, non riescono a catturare appieno la complessità e le differenze a livello comunale, rendendo difficile individuare gli interventi necessari.

Partendo da queste considerazioni BBBell, azienda piemontese specializzata in servizi a banda ultra-larga e telecomunicazioni wireless in Piemonte e Liguria, con il supporto di Prokalos, società di consulenza specializzata in relazioni istituzionali, comunicazione strategica e servizi di data analysis, ha deciso di avviare un progetto che intende sviluppare un sistema di “Ranking di Eccellenza Digitale per la Pubblica Amministrazione”, impegnandosi ad offrire gratuitamente uno strumento di sintesi e conoscenza a favore degli interlocutori istituzionali.

“Si tratta di una esperienza inedita a livello nazionale: verrà ideata, progettata e implementata una metrica di sintesi – il BBBell Score – che, aggregando una ‘batteria’ di indicatori desunti da fonti dati pubbliche, potrà fornire una rappresentazione con un grado di precisione a livello dei singoli comuni ed attenzione specifica sulle municipalità di Piemonte e Liguria. Le prime evidenze di questa ricerca saranno consultabili sul sito di BBBell, nella sezione dedicata alla Pubblica Amministrazione, entro l’estate quando le fasi analitiche e di mappatura saranno completate”.

Il progetto è stato presentato ieri, nell’ambito della tavola rotonda “Innovazione e digitalizzazione: il futuro dei Comuni in rete”; partendo dal WhitePaper BBBell, documento fondamentale per una panoramica sul mondo della tecnologia da parte dell’operatore di telecomunicazioni sovraregionale, l’appuntamento è stato un’occasione di riflessione condivisa sullo stato dei comuni e delle loro necessità.

Presenti al tavolo insieme a Simone Bigotti, amministratore delegato di BBBell e sindaco di Borgoratto Alessandrino, Paolo Pizzoglio, Account Manager per la PA di BBBell, Michele Pianetta e Giulia De Grandi, rispettivamente socio fondatore Prokalos e Project Manager Prokalos, Enrico Collidà, presidente de LaGemma Venture srl e già vice presidente di Fondazione CRC, Andrea Girard, assessore all’innovazione della Città di Cuneo e a Cristina Palazzo, giornalista di La Repubblica e moderatrice dell’evento, anche numerosi rappresentanti di associazioni di categoria e Comuni: Daniele Aimone, sindaco San Michele Mondovì; Raffaele Grillo, vice segretario generale della Città di Bra; Francesco di Manso, assessore del Comune di Venasca; Massimiliano Fantino, vice sindaco del Comune di Entracque; Marcello Cavallo, presidente di Miac Ingrosso Alimentare Cuneo Scpa; Giuseppe Delfino, amministratore delegato di ACDA (Azienda Cuneese dell’Acqua); Antonello Angeleri, segretario generale di ANFoV; Roberto Colombero, presidente regionale di UNCEM Piemonte.

“Connessione e digitalizzazione sono pilastri imprescindibili per lo sviluppo della pubblica amministrazione e quindi per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese” – afferma Simone Bigotti, amministratore delegato di BBBell – Da oltre 20 anni, BBBell è impegnata in percorsi di sviluppo che attraversano i territori e le comunità, anche piccole, lontane e isolate, sostenendo l’importanza della connessione, della vicinanza e dell’inclusione. Il Ranking per l’Eccellenza Digitale è un ulteriore tassello a testimonianza del nostro impegno: mettiamo a disposizione idee, competenze e tecnologie avanzate per il progresso tecnologico della Pubblica Amministrazione e per la riduzione del digital divide”.