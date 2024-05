Bardineto e Calizzano uniscono le forze per aprire un asilo nido che ospiterà i bimbi dell’alta valle

Bardineto/Calizzano. Sta diventando realtà il progetto di realizzare un asilo nido in Alta Val Bormida, grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali di Bardineto e Calizzano che hanno già predisposto una convenzione per i rispettivi residenti.

Sono già una quindicina le famiglie che hanno manifestato interesse ad iscrivere i figli nella struttura di prossima apertura, che avrà sede nei locali che ospitano la biblioteca di Calizzano.

E a darne l’annuncio è il sindaco di Bardineto Franca Mattiauda, che in consiglio comunale ha portato (con approvazione unanime) il documento che sigla la partecipazione economica del cinquanta per cento per la fase preliminare, ovvero al fine di contribuire alle spese di adeguamento dei locali, e successivamente uno stanziamento da definire per ogni bimbo residente.

Nelle scorse settimane era stato diffuso un questionario per sondare l’interesse dei genitori, in cui si precisava che il costo indicativo per ogni iscritto si aggirerà sui 400 euro per l’orario full time dalle 8 alle 16. Una notizia che ha già ricevuto alti consensi dalle comunità dei due paesi vicini, dove il nuovo servizio per l’infanzia assume anche una valenza sociale e aggregativa importante.