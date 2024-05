Balneari, la sentenza del Consiglio mette a rischio l’estate 2024: “Concessioni nel caos, il governo intervenga”

Savona. Si preannuncia una estate “calda” per il mondo balneare savonese dopo l’ultima sentenza del Consiglio di Stato che ha di fatto annullato la proroga delle concessioni demaniali marittime che era stata stabilita fino alla fine del 2024, concessioni, quindi, già scadute e che impongono le aste pubbliche come previsto dall’ormai nota direttiva Bolkestein.

Un fulmine a ciel sereno che irrompe nel bel mezzo dell’inizio della stagione turistica, con gli operatori del settore già mobilitati in vista del periodo estivo con l’allestimento degli stabilimenti balneari e delle relative strutture – certi della proroga -. Una vicenda che investe non solo gli attuali concessionari ma anche gli stessi Comuni, gli enti preposti al rilascio concessorio sulla gestione delle spiagge.

I giudici hanno emesso due sentenze: con la 3840/24 il Consiglio di Stato ha stabilito l’obbligo di gara e con la 3943/24 l’impossibilità di effettuare alcuna gara in assenza di regole, in particolare sull’indennizzo.

“Auspico che il governo intervenga con un provvedimento legislativo in brevissimo tempo, in quanto il demanio marittimo è competenza nazionale e serve con urgenza un intervento che possa dare certezza per la stagione estiva ormai alle porte” ha sottolineato l’assessore regionale Marco Scajola.

Altro scenario possibile è quello che lo stesso governo possa impugnare la sentenza del Consiglio di Stato e lo stop alle proroghe fino alla fine dell’anno, rinviando il tutto o a un nuovo pronunciamento giuridico oppure ad una legge di riordino del sistema demaniale-marittimo: “La questione, però, non è di natura tecnico-giuridica, ma politica e normativa, riguarda la potestà legislativa: per questo come Regione Liguria ribadiamo la necessità di una riforma strutturale del demanio marittimo, l’unica soluzione capace di dare certezze agli operatori così come agli stessi Comuni balneari, che devono rapportarsi a parametri e criteri uniformi per assegnare a loro volta le singole concessioni” ha concluso l’assessore regionale.

Anche perché i Comuni, ad ora, non sono assolutamente attrezzati e pronti per la procedura delle aste pubbliche indicata dalla UE e dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato. Basti pensare che per alcune realtà costiere, la solo assegnazione delle spiagge libere attrezzate, che prevede appunto un bando pubblico, ha una gestazione di almeno un paio di mesi, e stiamo parlando di solo uno o due tratti di litorali presenti sul rispettivo demanio di competenza.

Ma al di là dell’aspetto prettamente procedurale, la prospettiva delle aste per le concessioni marittime apre la strada a scenari assolutamente inediti per il settore – indotto compreso -, in quanto gruppi imprenditoriali di varia natura potrebbero farsi strada nella “governance” delle spiagge, intrecciando e integrando altri comparti, come quello ricettivo-alberghiero e/o anche immobiliare.

“Il tempo della pazienza è finito: basta confusione e polemiche. Noi chiediamo subito una legge chiara ed applicabile, quella che chiamiamo “Legge Meloni”. Senza questo passo centinaia di posti di lavoro sono a rischio e con le aziende rischia di andare in fumo anche il simbolo della vacanza italiana. Ciò è inammissibile” ha detto oggi il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra che, nel suo ruolo di vicepresidente vicario del Sib (Sindacato italiano balneari), prende posizione dopo le decisioni del Consiglio di Stato.

“Quel che stupisce è che, nello stesso giorno e nella stessa sezione e con lo stesso presidente, il Consiglio di Stato ha emesso due sentenze contraddittorie tra loro – continua Schiappapietra -. A questo punto pretendiamo chiarezza. L’Unione Europea chiede più concorrenza, non chiede di sostituire gli attuali gestioni e le famiglie dei balneari, che da anni investono e lavorano per offrire un modello di vacanza che è vincente, oltre che uno dei simboli del Paese”.

“Il settore balneare vale il 60% del turismo italiano. Questi dati aumentano ulteriormente nella nostra Liguria e nel Savonese: qui si contano 4 mila aziende, di cui mille stabilimenti balneari. Parliamo anche di chioschi, ristoranti, alberghi che hanno le concessioni, tutte le attività economiche che operano sul demanio marittimo. Corrispondono a centinaia di famiglie e posti di lavoro. Lettini e ombrelloni sono già sulle spiagge savonesi, molti stabilimenti hanno già aperto e questa confusione è un danno incredibile. Serve chiarezza e serve subito”.

“Ci vuole una legge nuova e occorre promulgarla in tempi rapidissimi. Noi lo rivendichiamo da tempo, ora chiediamo al Governo di intervenire”.

I balneari avevano manifestato in piazza a Roma chiedendo proprio risposte, oltre a una legge. Dal Savonese era partita una nutrita delegazione, che oggi torna ad auspicare una svolta entro giugno, anche perché in gioco c’è il motore turistico della provincia e le imprese familiari sono quanto mai preoccupate in vista dell’apertura della stagione estiva, una apertura che, ad oggi, è considerata “illegittima” dalla giurisprudenza amministrativa.