Bagarre in Consiglio regionale, minoranza lascia l’aula. Lista Toti: “Irresponsabile”

Liguria. “Il fatto che il consigliere Natale, il Pd e l’opposizione tutta continuino a mistificare la realtà è il segno più evidente che hanno finito le munizioni da sparare. Anche di fronte al fatto che la giunta e la maggioranza continuano ad andare avanti con determinazione e approvando provvedimenti necessari alla Liguria, non trovano di meglio da fare che profetizzare uno stallo che non esiste, dopo che, non più tardi di una settimana fa si erano lamentati del fatto che in consiglio regionale avessimo approvato una pratica di straordinaria importanza per garantire la continuazione del cantiere della diga”.

Replica così la Lista Toti alle polemiche e all’abbandono dell’aula da parte dell’opposizione in Consiglio regionale, con i consiglieri di minoranza che non hanno poi partecipato ai lavori della seduta pomeridiana.

“Imbarazzante anche la bugia sulla volontà di non programmare la discussione della loro mozione di sfiducia al vice presidente Piana. E’ vero l’esatto opposto: con i soli voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione è stato deciso che oggi alle 17,30 sarà convocata la riunione dell’ufficio di presidenza che calendarizzerà la mozione. Tra 3 e 10 giorni, come prescrive il regolamento”.

“Riteniamo sia da irresponsabili, da parte dell’opposizione, strumentalizzare il lavoro dei magistrati per chiedere le dimissioni della giunta e del consiglio sovrapponendo il piano giudiziario a quello politico. La volontà è quella di mandare avanti la Liguria per lo stesso senso di responsabilità per cui il presidente Toti non si dimette consentendo di non paralizzare il territorio nel momento di massimo sforzo, con risultati evidenti di crescita”.

“Siamo contrari, ma nel rispetto delle regole si discuterà la mozione dell’opposizione. Natale, Pd e compagni chiedevano di decidere quando interrompendo il consiglio in corso anziché a fine seduta. E per questo se ne sono andati. Chi non ricorda almeno un amichetto che non sapeva perdere e se ne andava via con il pallone? La differenza è che il pallone non ce l’hanno. Per fortuna dei liguri” conclude il gruppo di maggioranza in Regione.