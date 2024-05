Aurora boreale nei cieli della Liguria, lo spettacolo provocato da una tempesta solare

Liguria. Se ve la siete persa, potrete avere qualche chance di rivederla questa sera. Parliamo dell’incredibile “aurora boreale” che nella notte di venerdì 10 maggio è stata immortalata dagli smartphone e dalle fotocamere di centinaia di persone in Liguria.

Sfumature viola e fucsia, con bagliori più chiari, verdastri, quasi come in una cartolina dall’artico, sono apparse dopo il calar del sole per l’effetto di una violentissima tempesta solare – la prima di livello 5 dal 2003 – che ha iniziato a colpire la terra dalla sera di venerdì 10 maggio.

Il Centro di previsione meteorologica statunitense Noaa ha fatto sapere che è le tempeste geomagnetiche probabilmente persisteranno per tutto il fine settimana e quindi anche questa sera l’aurora potrebbe essere visibile a Genova e in Liguria.

Come vedere l’aurora boreale? Per avere più possibilità di vederla e fotografarla (magari con un dispositivo che consenta una lunga esposizione) il consiglio è quello di sfruttare il campo di visibilità verso nord e di scegliere una zona senza troppo inquinamento luminoso. E’ possibile che il sensore della fotocamera raccolga colori non visibili a occhio nudo.