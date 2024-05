Aurelia Bis, esposto alla Corte dei Conti: “E’ possibile evitare un ingente esborso per un’opera inutile?”

Savona. “Viste le ingenti spese per la realizzazione della SS1 Bis ‘variante hub portuale di Savona’ lotto I, ed il giudizio espresso dalla Guardia di Finanza di Savona: ‘L’Aurelia bis è risultata non idonea a collegare direttamente il casello di Albisola con l’hub portuale di Savona‘ ed il simmetrico giudizio che può essere attribuito alla SS1, lotto II, ‘L’Aurelia bis non potrà risultare idonea a collegare direttamente il casello di Savona-Vado con l’hub portuale di Savona’ è possibile evitare un nuovo ingente esborso per un’opera sostanzialmente inutile?“. Paolo Forzano, presidente del comitato casello albamare, ha presentato un esposto alla Corte dei Conti.

“Espongo quanto di seguito affinché, valutati i fatti, possa eventualmente prendere i provvedimenti e le iniziative che riterrà più opportune – scrive Forzano -. Premesso che il progetto “Aurelia bis” Albisola Savona è stato in incubazione molti anni con elevate e reiterate spese di progettazione rispondendo più alla volontà politica che a scelte tecniche. Inoltre non è stato guidato da una visione funzionale, per dare “soluzioni” ai flussi di traffico reali, nè da una visione sistematica, ovvero per essere inserito al meglio nella realtà ed essere parte congruente dell’insieme. Come soluzione “sistematica” avrebbe dovuto essere considerato il problema mobilità nel suo complesso, e come minimo, essere tenuto in conto che l’attuale autostrada Varazze-Celle-Savona Vado presenta caratteristiche di attraversamento urbano, tortuosità, non aderenza alle normative UE, mancanza di corsie di emergenza, ma anche molti punti di facile interscambio col territorio, tali da renderla più adatta alla funzione di Aurelia bis che di tronco autostradale”.

“Il tratto corrispondente di autostrada avrebbe potuto essere realizzato più a monte, praticamente tutto in galleria, con scarso impatto ambientale, con migliori caratteristiche e con un evidente alleggerimento del disturbo che l’attuale percorso arreca al territorio, e con una spesa non eccessivamente superiore a quella della realizzazione di un’Aurelia bis, opera che, in ogni caso, presenta anche grosse difficoltà di inserimento in un territorio già ampiamente antropizzato. Ma quanto detto è chiaramente anche un fattore di “scelte”, che però sono “discutibili” specie quando le soluzioni proposte sono poco efficaci, non fanno parte di un progetto globale, ma sono solo parti di un insieme che non c’è”.

“Dall’analisi del traffico – prosegue Forzano – emerge che Albisola ha un forte componente di traffico passante ed ha quindi bisogno di una circonvallazione, mentre Savona attrae traffico verso il suo centro (75-82%), l’ospedale ed il porto, e quindi ha un traffico centripeto. Bonifica nel 1998 presentò delle ipotesi di Aurelia bis che tenevano in conto di queste esigenze, e suggerì tre ipotesi di tracciato, una “consigliata” funzionale ed efficace, e le altre, scelte alternative, ovviamente tecnicamente molto meno valide. La scelta cadde sulla peggiore alternativa delle tre, il percorso più lungo e meno efficace: successivamente due lotti ad Albisola vennero eliminati per motivi geologici. Pertanto il progetto originale con percorso Torre-Carabigi-Luceto-Margonara-Funivie-Ricci, già incapace di captare il traffico del casello di Albisola-Savona, venne moncato del tratto Torre-Luceto”.

“Una Aurelia bis con una funzionalità assai diminuita, “monca”, “impossibilitata” a recepire il traffico da Celle Ligure, il 50% del traffico che attraversa Albisola per Savona, ed il traffico dalla statale di Sassello. Contando l’iniziale mancanza di captazione del traffico casello Albisola-Savona, praticamente “tutti” i flussi di traffico passanti in Albisola non vengono captati. L’opera in queste condizioni era universalmente riconosciuta come “inutile”, ed era voce comune “ma tanto non si farà mai”, ma nonostante questi “dati di fatto”, l’opera fu comunque finanziata come: ‘SS 1 Nuova Aurelia-viabilità di accesso all’Hub Portuale di Savona. Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona ed Albisola e dei porti di Savona e Vado Variante alla SS 1 Aurelia nel tratto tra Savona Torrente Letimbro ed Albisola Superiore'”.

“Questo ‘moncone’ è stato strenuamente difeso sia da destra che da sinistra: ‘Una cattedrale nel deserto’ non completabile lato est, dove maggiormente sarebbe utile la sua funzione di un’Aurelia

bis, non collegabile lato ovest col porto da corso Ricci, parte a monte – scrive ancora Forzano -. Perchè questo atteggiamento di totale difesa e bipartisan? Un atteggiamento irrazionale. Premesso ulteriormente che: la costruzione dell’opera finanziata è stata interrotta per anni, e che la Corte dei Conti ha dato mandato alla Guardia di Finanza di Savona di indagare sul ritardo nella costruzione della suddetta opera, e che la Guardia di Finanza di Savona indagando sulle molteplici interruzioni dovute a inconvenienti tecnici, imprevisti geologici nello scavo delle gallerie, carenze progettuali,

ha concluso con il seguente giudizio: ‘L’Aurelia bis è risultata non idonea a collegare direttamente il casello di Albisola con l’hub portuale di Savona'”.

I risultati delle indagini condotte Guardia di Finanza di Savona sono stati rilevati dagli organi di informazione che hanno pubblicato i risultati in data 18 e 19 aprile 2024 – ricorda -. Premesso ancora che l’interconnessione tra i caselli della A10 di Savona ed Albisola e dei porti di Savona e Vado Variante alla SS 1 Aurelia nel tratto tra Savona Torrente Letimbro ed Albisola Superiore” a ponente di corso Ricci a Savona non era stato inizialmente progettato neppure come progetto di massima con un minimo di possibilità di realizzazione, è stato poi ipotizzato con diversi progetti (di massima) tutti irrealizzabili per mancanze di varia tipologia. Solo l’ennesimo progetto proposto da Anas può essere realizzato poiché da corso Ricci di Savona prosegue il primo lotto fino al casello di Savona-Vado con un percorso praticamente tutto in galleria”.

“Questo tratto SS1 è tutto compreso nel Comune di Savona, e non è di nessuna utilità a connettere il porto di Vado Ligure col sistema autostradale, in quanto il porto di Vado Ligure è completamente locato a ponente del casello di Savona-Vado, accede al casello di Savona-Vado attraverso la strada di scorrimento veloce e per la sua miglior connessione all’autostrada è stato progettato il casello di Bossarino; questo tratto di SS1, lotto II, connetterà il casello autostradale di Savona-Vado con il cosiddetto “svincolo Letimbro” punto terminale del lotto I”, ha concluso Forzano.