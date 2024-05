Arresto Toti, “no” alle dimissioni: il 4 giugno la mozione di sfiducia in Regione

Liguria. Si discuterà martedì la mozione di sfiducia presentata dall’opposizione nei confronti del presidente ligure Giovanni Toti, da tre settimane esatte agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione, voto di scambio, finanziamento illecito e falso. È la decisione presa dall’ufficio integrato di presidenza al termine di una giornata caotica in Consiglio regionale, segnata dalla rumorosa protesta di un gruppo di cittadini coi cartelli “Game over” e “Toti dimettiti”, momenti di bagarre e tensione tra consiglieri e infine il gesto simbolico della minoranza che ha abbandonato l’aula rifiutandosi di partecipare ai lavori finché non si fosse affrontato il dibattito sul provvedimento. Che però, a rigore di regolamento, non si può tenere prima di tre giorni dalla data del deposito.

“A prescindere dalle valutazioni di carattere giudiziario – si legge nelle premesse del documento firmato da tutta l’opposizione eccetto Pippo Rossetti di Azione – dal punto di vista politico-amministrativo emerge un’immagine degradata dell’utilizzo dell’istituzione pubblica, con lo spostamento delle decisioni strategiche dalle sedi istituzionali e democratiche ad altre improprie, in un quadro in cui le normali condizioni di trasparenza e legalità della pubblica amministrazione appaiono diffusamente piegate a interessi di parte. Al di là di quello che saranno gli esiti dell’inchiesta, il fallimento politico della giunta Toti è ormai evidente e conclamato, a partire dalla gestione sanitaria, in profondo disavanzo, proseguendo per le politiche ambientali, ai trasporti, dalle infrastrutture alla casa, dal sociale alla cultura”.

“A questo fallimento politico – proseguono Pd, M5s, Linea Condivisa e Lista Sansa – si aggiunge il blocco nei fatti dell’attività amministrativa ed istituzionale della Regione, minata nelle sue fondamenta dagli ultimi accadimenti. In tale contesto e per la tutela dell’Ente regione, anche gli uffici regionali adotteranno ulteriore prudenza nella valutazione delle singole procedure, con inevitabili ritardi nell’ordinaria attività amministrativa e gestionale. Stante il perdurare di questa condizione di instabilità politica e amministrativa, unitamente ad una già complessa situazione economico e sociale, l’avvitamento istituzionale rischia di acutizzarsi ulteriormente con danni importanti e irreparabili all’economia e alla società ligure. Ci troviamo di fronte a una giunta e ad una maggioranza che non ha le condizioni politiche per proseguire, dimezzata per potere e funzioni, senza l’autorevolezza necessarie per gestire nella pienezza delle proprie competenze e con la credibilità necessaria le sfide che riguardano la nostra regione”.

Per questi motivi, visto che “ad oggi non sono arrivate le dimissioni del presidente della giunta regionale, come sollecitato in queste settimane da più parti” e ritenendo “insostenibile, per gli interessi generali della regione, a partire dalla tenuta economica e sociale, proseguire in tale condizione di stallo“, la minoranza valuta “lo scioglimento del Consiglio regionale e lo svolgimento di nuove elezioni l’unica strada possibile per restituire dignità alle istituzioni, per evitare una situazione di stallo della Regione e garantire un governo regionale che operi nella piena legittimazione democratica e politica”.

Il nodo delle dimissioni

L’esito della mozione ad oggi appare scontato: la maggioranza è compatta intorno alla giunta trainata dal presidente ad interim Alessandro Piana e gli avversari non hanno neppure lontanamente i numeri per insidiare il fortino. Non solo: l’entourage di Toti assicura che lui non ha alcuna intenzione di cedere alle pressioni sempre più insistenti, poiché è convinto di non aver commesso alcun reato e ritiene possibile tornare legittimamente al governo della Regione. La seduta in programma a oltranza il 4 giugno, insomma, potrebbe replicare il dibattito già andato in scena due settimane fa.

È verosimile che qualcosa possa cambiare dopo le europee dell’8-9 giugno, quando il centrodestra avrà testato la forza dei partiti sul territorio, il peso dell’astensionismo ed eventuali spostamenti di equilibri. C’è chi sostiene che a quel punto Giorgia Meloni, che tiene le fila del discorso in quanto vertice della coalizione, possa abbandonare la linea attendista e ordinare il rompete le righe per andare a nuove elezioni a ottobre. Non prima di avere pronto un nuovo candidato, s’intende.

Nel frattempo Toti rimane agli arresti domiciliari nella sua casa di Ameglia e l’avvocato Stefano Savi, pur essendo passati già diversi giorni dall’interrogatorio, sembra intenzionato a prendere tempo prima di presentare l’istanza di revoca. Il diniego della gip Paola Faggioni ai legali di Aldo Spinelli, ritenuto ancora in grado di “inquinare le prove”, suggerisce che una richiesta analoga per il governatore verrebbe probabilmente rigettata. Per due-tre settimane, trovandosi in una fase molto delicata delle indagini con testimoni chiave ancora da ascoltare, è difficile che la Procura possa dare parere favorevole ad attenuazioni delle misure cautelari. Insomma, lo stallo sembra destinato a durare per gran parte del mese di giugno, tanto sul fronte politico quanto su quello giudiziario.

A confermare che il centrodestra va dritto per la sua strada oggi è il ministro Matteo Salvini, che venerdì scorso a Genova aveva attribuito a Toti il merito di un “maestoso rinascimento” per la Liguria: “Uno si deve dimettere per cosa? Per un sospetto? Si è colpevoli in caso di condanna, non in caso di sospetto giornalistico. Non è ancora una fattispecie di reato il sospetto giornalistico, per fortuna – ha detto a margine dell’evento di Assimprendil Ance ‘La casa per gli italiani’, incalzato a proposito delle dimissioni del presidente ligure -. Conosco Toti come una persona molto efficiente, per bene. In otto anni ha fatto tanto per la Liguria e spero che possa continuare a fare tanto. I giudici fanno il loro mestiere, quindi spero che che dicano in fretta se qualcuno ha sbagliato”, ha aggiunto Salvini.

Rossetti non firma la mozione: “Compatterà la maggioranza”

Unico a non firmare la mozione di sfiducia è stato Sergio Rossetti (Azione): “Non ho firmato perché ne sono venuto a conoscenza tramite i giornali e francamente non devo rincorrere le iniziative di altri. Al di là del metodo, la mozione mi appassiona molto poco perché non aggiunge nulla alla situazione e al dibattito in corso. Il problema non è solo Toti ma lo svuotamento delle funzioni degli organi istituzionali, che ha portato al di fuori da essi le decisioni strategiche per il futuro del territorio. Era una condizione di cui la giunta, i consiglieri e i partiti del centrodestra erano ben consapevoli e consenzienti. A loro andava tutto bene perché Toti produceva il consenso per vincere le elezioni”.

“La responsabilità dell’ingovernabilità della Regione e del porto, dopo le dichiarazioni degli onorevoli Rixi e Salvini sull’impossibilità di nominare il presidente, e lo svilimento dell’istituzione è responsabilità di tutto il centrodestra ligure, a cui i cittadini hanno dato una fiducia che è stata evidentemente tradita. Avrei evitato la mozione perché compatterà la maggioranza ma per coerenza la voterò se arriverà in aula. Il problema da porre è la responsabilità collettiva di tutto il centrodestra: è a causa loro se ci troviamo in questa situazione di ingovernabilità e zero credibilità istituzionale”.

Lista Toti: “Opposizione irresponsabile”