Arresto Toti, Legambiente: “Valuteremo l’inchiesta, pronti a prendere iniziative”

Liguria. Legambiente “ha appreso delle misure cautelari in Liguria che hanno riguardato il presidente della giunta regionale, del capo di gabinetto del presidente e altri soggetti imprenditoriali e non, in merito alle accuse di voto di scambio e corruzione e atti contrari ai doveri di ufficio e, per alcuni casi, di agevolazione dell’attività mafiosa” afferma l’associazione.

“Per molti capi di imputazione – commentano Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente e Stefano Bigliazzi, presidente regionale di Legambiente sono evidenti le attinenze a problematiche di carattere ambientale e di tutela del territorio, come la questione dei tombamenti portuali, il consumo di suolo e territorio, le concessioni balneari e gli appalti. Del resto, come denunciamo ogni anno nel Rapporto Ecomafia, le inchieste sulla corruzione sono spesso intrecciate con le vicende ambientali e gli interessi della criminalità organizzata”.

“Seguiremo da vicino l’andamento di questa inchiesta – concludono Ciafani e Bigliazzi – anche attraverso il nostro Centro di Azione Giuridica nazionale e ci riserviamo di prendere tutte le iniziative possibili che attengono ai nostri compiti statutari”.

“La Liguria è attraversata per la seconda volta dallo tsunami dell’arresto del presidente della Regione. Quaranta anni dopo il caso Teardo, stamattina i liguri hanno letto con le accuse che profilano un sistema di corruzione profondo e radicato nel governo della regione, del porto e della gestione del consenso elettorale”.

“Fatta salva la presunzione di innocenza, è chiaro che queste notizie richiedono un immediato stop delle procedure più controverse imposte dalla Regione ai territori”, afferma Europa Verde chiedendo “l’immediato stop dell’iter del rigassificatore di Savona/Vado di cui Toti era commissario straordinario, del progetto di Diga del porto di Genova su cui si è già espresso negativamente il Tar e l’Anac e sulla modifica del regolamento dei piani di bacino per autorizzare la costruzione in zona rossa”.

“La Liguria e i liguri attendono l’accertamento della verità. Sappiamo sulla nostra pelle che l’avidità e la corruzione sono i veri responsabili del crollo del ponte Morandi. Non vogliamo che vengano realizzate opere sul cui iter non vi è l’assoluta certezza dell’interesse pubblico”.