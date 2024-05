Arresto Toti, la premier Meloni: “Aspettiamo le risposte, sta governando molto bene la Liguria”

Liguria. “Vediamo, aspettiamo. Toti ha detto che avrebbe letto le carte e avrebbe dato le risposte. Penso sia il minimo indispensabile per un uomo che sta governando molto bene la Regione“. Con queste parole ieri, per la prima volta a una settimana dell’applicazione delle misure cautelari, la premier Giorgia Meloni ha commentato la maxi inchiesta che ha coinvolto un totale di 30 indagati tra cui il presidente della Liguria.

Dichiarazioni arrivate a margine de Il Giorno de La Verità, evento del quotidiano a Milano. Dove la presidente del Consiglio, parlando poco dopo dal palco, ha spiegato di non avere altro da aggiungere: “Non ho avuto tempo e possibilità di approfondire più di tanto, aspettare le risposte è il minimo sindacale di rispetto“.

A Otto e mezzo è tornato a intervenire sul tema il ministro della Difesa Guido Crosetto, tra i più strenui difensori del garantismo sul caso Toti: “Non può governare una Regione stando agli arresti domiciliari. È evidente che questa condizione lo obbligherà, insieme alla pressione psicologica che arriva da tutte le parti, a dimettersi – ha commentato -. È evidente che lo farà come lo ha fatto prima di lui Pittella, arrestato alle 6 del mattino dalla Guardia di finanza, che poi è stato assolto, come lo ha fatto prima di lui Loiero, costretto a dimettersi, come lo ha fatto Bassolino, per 27 anni perseguitato e poi assolto 9 volte. Sto portando l’esempio di persone arrestate, cui sono state fatte accuse gravissime, che si sono dimesse e poi sono state assolte”.

“Aspettiamo il riesame e poi lui deciderà il da farsi – ha spiegato a Prima di domani il leader di Forza Italia Antonio Tajani – Certamente da detenuti e difficile governare quindi dipenderà dall’esito del Riesame”. Mentre Elly Schlein, leader del Pd, torna a chiedere con forza un passo indietro: “È talmente grave il quadro di corruzione che Toti deve dimettersi subito per una questione di opportunità politica, ancora prima delle sentenze”.

I tempi però non saranno brevi, secondo il quadro tracciato ieri dall’avvocato Stefano Savi: l’interrogatorio davanti ai pm quasi certamente non sarà questa settimana ma la prossima. A quel punto il legale presenterà istanza di revoca degli arresti domiciliari e, se non dovesse essere accolta, potrà tentare la strada del riesame che, tra udienza e sentenza, dura al massimo 20 giorni. Insomma, il rischio concreto è che possa passare un mese senza che l’empasse si risolva, con le “pressioni psicologiche” evocate da Crosetto che si fanno sempre più pesanti.

“Deciderà lui se dimettersi” è un fil rouge degli interventi del centrodestra ieri in consiglio regionale. Quindi porte chiuse all’ipotesi di mandare a casa la giunta, guidata ad interim da Alessandro Piana, ma nemmeno un invito esplicito al governatore a tenere duro a oltranza. A parte i suoi fedelissimi, che aspettano il suo ritorno per tornare a lavorare insieme in giunta.