Arresto Toti, il centrodestra si compatta: “Deciderà lui se dimettersi”. I fedelissimi: “Speriamo che torni presto”

Liguria. Il centrodestra fa quadrato intorno alla giunta orfana di Giovanni Toti, conferma la fiducia al presidente ad interim Alessandro Piana e fa professione di garantismo. Con una linea di pensiero comune: le dimissioni, eventualmente, saranno una scelta autonoma del governatore, ora sospeso a causa degli arresti domiciliari. Dimissioni invocate invece dall’opposizione come “unica strada possibile” per recuperare credibilità e scongiurare lo spettro di un’amministrazione immobile in attesa degli sviluppi giudiziari, una presa di posizione che ha agitato gli animi nel corso della seduta.

“Il consiglio regionale di oggi ha confermato l’importanza che la giunta, guidata dal presidente facente funzione Alessandro Piana, prosegua il lavoro in attesa del ritorno del presidente Giovanni Toti. Un messaggio straordinario di compattezza arrivato da tutti i consiglieri e da tutti gli esponenti della giunta stessa, decisi a dare risposte concrete alle esigenze della Liguria – ha dischiarato il capogruppo della Lista Toti, Alessandro Bozzano, a nome di tutti i consiglieri componenti il gruppo -. Il dibattito in aula ha dimostrato come anche l’opposizione, dopo una mattinata di confronto e di dialettica civile, abbia solo saputo scatenare una triste polemica su una questione procedurale (peraltro annunciata e condivisa) per infiammare e buttare in caciara il lavoro dell’aula”.

“E’ stata forse questa la più plastica rappresentazione della scarsità delle motivazioni di chi ha chiesto le dimissioni del presidente Toti. Richiesta che suona solo come il tentativo di rivincita dopo la pesante sconfitta subita e ancor più dopo che l’attività di governo del centrodestra in Liguria ha dimostrato, con la forza dei risultati, la buona scelta dei liguri. Maggioranza e giunta oggi hanno proprio ribadito di voler continuare a perseguire quei risultati. Che sono l’unico, vero interesse dei liguri” ha concluso Bozzano.

“Abbiamo provato tutti un senso di smarrimento – esordisce il capogruppo di Fratelli d’Italia, Stefano Balleari -. Terremo una linea attendista e garantista. Se il presidente Toti sarà colpevole lo stabiliranno i giudici. Ci asterremo da qualsiasi atteggiamento giustizialista e aspetteremo la conclusione delle indagini prima di prendere una posizione decisa e netta”. Le richieste di dimissioni? “Becera propaganda”. Poi la consigliera Veronica Russo precisa che “le dimissioni sono una scelta del presidente Toti”.

Allo stesso modo Stefano Mai, capogruppo della Lega, ribadisce “la vicinanza al presidente Toti in questo momento molto triste”, ma sottolinea anche che “le dimissioni saranno una scelta personale e politica, una scelta della difesa”. Stesso concetto espresso da Brunello Brunetto: “Cerchiamo di non buttare via il bambino con l’acqua sporca, ammesso che sia sporca. Le dimissioni rimarranno una sua scelta personale o eventualmente concordata, quando lui potrà farlo, con una consultazione insieme ai partiti della maggioranza che lo sostengono”. Sonia Viale, però, confermando la “vicinanza umana” a Toti e la sua innocenza fino a prova contraria, osserva che “non si possono prendere decisioni a bordo degli yacht”, con riferimento bipartisan.

“Potremmo raccontare la storia dei presidenti della Calabria e della Basilicata, indagati, agli arresti domiciliari – ricorda Angelo Vaccarezza, ex capogruppo della Lista Toti, ora in Forza Italia -. Nessuno dei due si è dimesso, uno dei due è stato poi assolto, l’altro ha avuto problemi con la maggioranza e ora è candidato nelle liste di Azione. Noi abbiamo l’obbligo di stare qui, di governare questa regione al meglio che possiamo. Poi saranno i liguri a decidere”. Per Claudio Muzio, collega di partito, “il garantismo non è una prerogativa di Forza Italia, ma un principio sancito dalla costituzione che salvaguarda tutti. Sarà lui a decidere se dare le dimissioni o noi, lo valuterà e noi ci adatteremo”.

Intanto oggi l’avvocato di Toti, Stefano Savi, ha riferito che l’interrogatorio chiesto ai pm non sarà questa settimana. Perciò slittano i tempi di un eventuale passo indietro da parte del presidente, condizionato – secondo la strategia difensiva dichiarata davanti alle telecamere – alla concreta possibilità di confrontarsi con gli assessori e coi partiti che lo sostengono. D’altra parte, in caso di revoca dei domiciliari, Toti tornerebbe automaticamente a fare il presidente e tornerebbero valide così le esigenze cautelari che hanno portato all’arresto. Insomma, una partita tra politica e magistratura che ad oggi appare dall’esito incerto.

Tra le parole più sentite ci sono proprio quelle dei totiani in giunta, i fedelissimi che lo avevano seguito nello scisma da Forza Italia. Come l’assessore Giacomo Giampedrone: “Vogliamo continuare a cambiare e crescere come abbiamo fatto finora con grande orgoglio al fianco del presidente Toti. La capacità di gestione delle emergenze è il sintomo di quanto sia sana l’azione che stiamo portando avanti. È doveroso da parte nostra rimanere al nostro posto, ancora più di prima. I cittadini ci hanno scelti cinque anni per governare, salvo che il presidente non decida diversamente, ma sono sicuro che non sarà così e farà di tutto per tornare alla nostra guida“.

“Ci auguriamo che questa sia solo una breve fase di assenza del presidente – sottolinea Marco Scajola -. I sindaci ci chiedono di andare avanti. Il tema delle dimissioni per noi non esiste e nessuno ci sta pensando, poi dovrà decidere Giovanni, ma lui vuole che la Liguria vada avanti. Non c’è nessuna scadenza, non abbiamo un bollino come lo yogurt e l’amministrazione è serena. Certo, siamo amareggiati e sofferenti pensando che sia agli arresti”. E il silenzio di Giorgia Meloni? “Il governo ha dimostrato di essere molto vicino al presidente della Liguria con le parole dei suoi ministri”.

Angelo Gratarola, assessore alla sanità, ha ricordato che, oltre le grandi opere, anche la salute dei liguri richiede risposte che non possono essere fermate e ha citato la costruzione dei nuovi ospedali, la riorganizzazione della rete dei Dea, delle case di comunità, ha assicurato che questo percorso non si arresterà e ha ricordato che i servizi sanitari liguri, secondo fonti ministeriali, sono in linea con quelli delle altre Regioni.

Augusto Sartori, assessore ai trasporti, ha respinto le accuse della minoranza secondo cui la Liguria sarebbe amministrata male e, in particolare sul turismo, ha rilevato che è un settore divenuto molto più significativo a livello economico, ha ricordato alcune delle iniziative in cantiere, e i risultati raggiunti nell’occupazione e nel rinnovo del parco automezzi nel trasporto ferroviario.

Diverse le affermazioni delle minoranze, già intervenute nel dibattito odierno. Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha auspicato che si metta in primo piano l’interesse dei liguri, che non può essere, a suo parere, andare avanti negando la difficoltà in cui si trova chi ha la responsabilità di governo della Regione. Secondo il consigliere il procedimento penale avrebbe ricadute gravissime sul territorio e ritiene che la maggioranza voglia “vivacchiare”, mentre le sfide che attendono la Liguria non lo permetterebbero.

Armando Sanna (Pd-Articolo Uno) ha precisato che oggetto del dibattito non è la questione giudiziaria, ma politica e, in particolare, della rappresentanza politica. Secondo Sanna nella situazione attuale tanti dossier aperti per le opere rischiano di bloccarsi e sarebbe, pertanto, opportuno porre fine alla legislatura. Il consigliere ha ricordato, che Burlando a suo tempo si dimise dalla carica di sindaco per potersi difendere dalle accuse.

Polemica per le parole di Selena Candia, consigliera della Lista Sansa, secondo cui “Toti si deve dimettere perché è politicamente finito, è politicamente morto“. Frase, quest’ultima, che è stata stigmatizzata e condannata da molti esponenti della maggioranza intervenuti dopo di lei. Candia ha poi rivendicato il diritto a usare “parole un po’ più forti” vista la gravità della situazione.