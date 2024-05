Arresto Toti, Coordinamento “No rigassificatore”: “Ora la Regione ascolti il territorio e i cittadini”

Vado Ligure. “L’arresto del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, rappresenta un duro colpo ad una modalità di governo della nostra regione improntata all’asservimento ai poteri forti, anziché all’ascolto delle giuste istanze dei cittadini”.

Lo fanno sapere dal Coordinamento “No Rigassificatore”, dopo che la pratica è passata nelle mani di Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria, che da ieri è subentrato a Toti in tutte le sue deleghe e funzioni.

“Una modalità di governo che in questi anni si è dimostrata per nulla attenta alle istanze sociali e alla difesa dell’ambiente, – hanno proseguito dal Coordinamento. – Pur nel rispetto delle procedure inquisitorie ed eventualmente processuali, non possiamo che augurarci che questa vicenda scompagini questa modalità di governo della nostra regione. Per quanto ci riguarda ci attendiamo che venga completamente rivisto l’atteggiamento della Regione nei confronti del previsto rigasificatore nella rada di Vado”.

“Pretendiamo una svolta e che finalmente la Regione ascolti i cittadini e le Istituzioni del territorio savonese, che a gran voce e con determinazione hanno da sempre ribadito il proprio ‘no’ a questa scellerata decisione di Toti. Pretendiamo che chi governa la Regione Liguria si faccia carico degli interessi dei cittadini del comprensorio savonese e non di quelli di potere”, hanno concluso.