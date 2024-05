Arnasco, dal cuore dei Lions nasce “Il bosco delle Betulle”: 24 piante nelle aree boschive colpite dall’incendio del 2022

Arnasco. Un’altra importante iniziativa portata a compimento dai Lions, i Club della zona 3C del Distretto Lions 108 Ia3 hanno concluso un service dell’Area Ambiente, tra le tante sfide globali che portano avanti, con la piantumazione di 24 piante di betulla (betula pendula, fam. Betulaceae). Una donazione che si inserisce in un programma di recupero delle aree boschive devastate dall’incendio nell’anno 2022.

Questa mattina ad Arnasco alla presenza dei bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, del Governatore del distretto Oscar Bielli, di molti Officer Distrettuali e dei Presidenti dei club della zona, che hanno raccolto i fondi, si è svolta la cerimonia di inaugurazione.

“Una iniziativa molto importante non solo dal punto di vista simbolico – sottolinea il sindaco Matteo Mirone nel suo intervento -. I Lions sono molto presenti nelle nostre comunità con moltissime iniziative, questa donazione oltre a ricordarci l’importanza delle piante nel nostro pianeta, ci ha permesso di abbellire un’area già adibita a parco giochi per i bambini, trasformandola in un vero e proprio anfiteatro naturale, la scelta delle betulle che potrebbe sembrare una pianta non proprio locale è stata proprio voluta per ricordare il bosco andato distrutto nello spaventoso incendio che ha interessato il nostro territorio nel 2022″.

“I ringraziamenti del sindaco vanno anche a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di quest’opera completamente a titolo gratuito, oltre ai Lions che hanno donato le piante, a OPS group che ha donato il cartello, all’azienda Turco che ha donato il terriccio, all’azienda Borgna che ha donato i fiori, a dimostrazione del fatto che quando le sinergie con gli enti pubblici funzionano si possono fare cose straordinarie. Il Comune come spesa ha solo utilizzato qualche giornata i propri cantonieri che hanno svolto un lavoro straordinario sia nelle opere di piantumazione e giardinaggio sia nella realizzazione del ciottolato dell’ingresso”, aggiunge.

Gli interventi del Governatore Oscar Bielli prima e del Presidente di Zona Mauro Demichelis poi hanno sottolineato “con orgoglio l’importante ruolo che hanno i Lions nelle nostre comunità come anche a livello internazionale. I bambini delle scuole prima della merenda con brindisi ben augurale per gli adulti, hanno scoperto la targa che rimarrà all’ingresso dell’area, ora chiamata ‘Il bosco delle Betulle‘”.