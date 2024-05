Armadietti automatici a pagamento nelle stazioni liguri, approvato ordine del giorno

Liguria. E’ stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno 872, presentato da Veronica Russo (FdI), che impegna la giunta a farsi promotore della creazione e sviluppo di una rete di servizio tra operatori turistici e commerciali che preveda che sia messo a disposizione, anche tramite l’utilizzo di app specifiche, uno spazio dove il turista, a pagamento, possa lasciare in custodia il proprio bagaglio o valigia. Nel documento si ricorda che in molti Paesi europei ed extra europei viene offerto ai turisti il servizio di armadietti automatici a pagamento per bagagli e valigie, armadietti che sono installati nelle stazioni dei treni e degli autobus o in altri luoghi aperti al pubblico (musei, teatri, parchi divertimento etc.).

“L’assessore ai Trasporti e al Turismo Augusto Sartori, a seguito di un mio ordine del giorno approvato oggi, mi ha confermato che Rfi si è detta disponibile ad installare nelle stazioni della Liguria, in particolare nelle città e località a vocazione prevalentemente turistica, armadietti a pagamento, resistenti e sicuri, dove lasciare valigie o bagagli in modo che i turisti possano essere leggeri e liberi per una visita o per fare shopping” afferma la consigliera di Fratelli d’Italia.

“Lo stesso assessore Sartori – prosegue Russo – ha confermato che si attiverà anche presso i Comuni affinché questo servizio sia esteso in altri punti oltre alle stazioni. In molti stati europei ed extraeuropei il servizio viene già offerto ad esempio presso musei, teatri, parchi divertimento ed anche in hotel, bar o negozi: sarebbe molto utile anche l’utilizzo di app specifiche che possano aiutare il turista a localizzarli più facilmente”.

“La Liguria si sta dimostrando sempre più regione a vocazione turistica con oltre 16 milioni di turisti nel 2023: avere servizi di questo tipo servirà a renderla ancor più accattivante” conclude.

L’assessore al turismo Augusto Sartori ha espresso parere favorevole per la giunta.

Daniela Menini (Cambiamo con Toti presidente) e Claudio Muzio (FI) hanno chiesto di sottoscrivere il documento.