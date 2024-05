Area di crisi industriale, Vaccarezza: “Al via le richieste di agevolazione per ricerca, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico”

Liguria. Le imprese che rientrano all’interno dei 21 comuni dell’area di crisi industriale complessa del savonese possono iniziare a compilare la domanda di agevolazione prevista dal bando da 3 milioni di euro di Regione Liguria a sostegno della ricerca industriale, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento tecnologico. Lo rende noto Angelo Vaccarezza, vice capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale.

I comuni compresi nell’area sono Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Quiliano, Roccavignale, Vado Ligure, Villanova d’Albenga.

Le domande saranno presentabili ufficialmente dal 20 maggio al 5 giugno attraverso lo sportello “Bandi On Line” di Filse, ma già da qualche giorno le imprese potranno iniziare a compilare su Filse la domanda, accedendo alla procedura offline, per non farsi poi trovare impreparate al momento opportuno.

La procedura consente alle piccole, medie e grandi imprese in forma singola o associata di richiedere agevolazioni a fondo perduto fino a un massimo di 750 mila euro.

A questa prima opportunità sarà dato seguito nei prossimi mesi seguito attivando ulteriori 17 milioni di euro regionali in favore del territorio savonese, 15 dedicati agli investimenti produttivi e 2 alla creazione d’impresa.