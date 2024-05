Area cani a Villapiana, la polemica: “Recinzione pericolosa, con la pioggia sul marciapiede veri e propri laghi”

Savona. Ancora polemiche sull’area cani di Villapiana a Savona.

“Segnalo la condizione dell’area cani e del camminamento sempre nella zona verde di Villapiana oltre l’illuminazione già segnalata più volte alle Autorità competenti ma ad ora senza risultato – scrive un residente -. Come si può notare la recinzione è in più punti danneggiata e risulta pericolosa per i passanti”

E aggiunge: “Ci sono alcune zone depresse dove in caso di pioggia si formano dei veri e propri “laghi” impossibili da guadare infatti qualcuno ha provveduto a “potare” in modo indegno la siepe per poter transitare, ovviamente per le mamme con i passeggini, gli anziani o per chi ha handicap motori questo transito è inibito e quindi sono costretti su altra viabilità e questo fa sì che questa zona perda il suo scopo principale”.

“Detto questo sarebbe possibile sperare in un adeguamento alla normalità da parte delle Autorità per questa area? cioè renderla nuovamente fruibile per tutti e decorosa per chi ci transita o sosta? Se non ricordo male qualche tempo addietro passava anche una piccola spazzatrice ora sembra invece che tutto sia abbandonato”, conclude.