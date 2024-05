Arboscello (PD): “Soldi per non abortire, Governo e Regione tolgono diritti alle donne”

Liguria. “Soldi per non abortire: una scena surreale e inaccettabile. Invece di pensare ai pro vita nei consultori, Governo e Regione si adoperino per garantire in tutta la Liguria il diritto all’aborto. Oggi mancano ginecologi non obiettori e consultori. Presentate interrogazioni”. Così il consigliere regionale e vicecapogruppo PD Roberto Arboscello su interruzione volontaria di gravidanza in Liguria.

“Quanto è accaduto all’Ospedale Villa Scassi, dove a una donna che ha scoperto di essere incinta alcuni attivisti Pro vita hanno offerto 100 euro per non abortire, è una scena surreale e inaccettabile. È la conferma che nella nostra Regione il diritto all’aborto è quotidianamente messo in discussione e che a differenza di quanto vorrebbe far credere il governo Meloni e il centrodestra in Regione, siamo a un chiaro indebolimento della legge 194”.

“Invece di pensare di introdurre i pro vita nei consultori il Governo e la Regione facciano in modo che in Liguria sia garantito il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza, visto che a oggi il 51% dei ginecologi sono obiettori e i consultori anziché essere uno ogni 20mila sono uno ogni 28 mila, con l’ultima chiusura, poche settimane fa, a Finale Ligure, fatta passare per temporaneo spostamento. Il caso di Genova dimostra e conferma che non sono i pro vita con i loro condizionamenti che mancano” aggiunge Arboscello.

“La legge 194 prevede già dei professionisti che supportano le donne in questa scelta, che deve rimanere libera e personale. Servono invece investimenti per rafforzare i consultori, garantire assunzioni di personale specializzato e rafforzare le misure di welfare. Queste le uniche iniziative necessarie”.

“Sto depositando due interrogazioni in consiglio regionale per chiedere alla Giunta di chiarire, se confermato, quanto accaduto all’Ospedale Villa Scassi e che provvedimenti intende prendere per colmare le carenze in termini di numero di consultori sul territorio regionale e di ginecologi non obiettori, perché finché mancheranno strutture e specialisti quello che è un diritto garantito dallo Stato rischia di essere continuamente minato” conclude il consigliere regionale e vicecapogruppo PD in Regione.

“È gravissimo, vergognoso e semplicemente inaccettabile quanto accaduto a Genova a una giovane che aveva deciso di interrompere la propria gravidanza – aggiunge il senatore del M5S Luca Pirondini -. Innanzitutto, si è trovata davanti al rifiuto del Galliera, che è un ospedale pubblico e dovrebbe garantire la pratica. Poi, quando si è recata a Villa Scassi, si è vista offrire 100 euro per cambiare idea da alcuni attivisti delle associazioni pro-life. Pensavamo di aver toccato il fondo con il battito del cuore del feto fatto ascoltare alle donne in procinto di abortire, non pensavamo che chi inneggia alla sacralità della vita potesse spingersi a tentare di ‘comprarne’ una”.

“La vita non è in vendita, così come non lo sono il corpo delle donne, i loro diritti e la loro autodeterminazione. Non passa giorno senza che la Legge 194 venga messa in discussione e che il diritto all’aborto venga intaccato. Evidentemente, quando il governo Meloni ha previsto lo stanziamento di fondi pubblici nel decreto PNRR per permettere alle associazioni pro-life di entrare nei consultori, aveva in mente questo genere di comportamento”.

“Noi crediamo che sarebbe più utile, invece, intervenire per garantire il diritto all’interruzione di gravidanza, ad esempio evitando che ci siano strutture pubbliche che si rifiutano di fare il loro dovere. Continueremo a combattere, nelle Aule parlamentari e nel Paese, perché i diritti delle donne vengano rispettati e per evitare che l’Italia faccia un salto indietro di mezzo secolo” conclude l’esponente pentastellato.