Appendino (M5s): “In un Paese normale Toti si sarebbe già dimesso, ora alleanza per battere la destra”

Liguria. Una conferenza stampa alla sala Cap per chiedere ancora una volta le dimissioni di Giovanni Toti, presidente ligure agli arresti domiciliari, perché quello della Liguria è “un sistema malato che si allarga sempre di più e non è normale”. A convocarla è stato oggi il Movimento 5 Stelle alla presenza di Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e oggi vicepresidente dei pentastellati dopo che il Governo ha negato la possibilità di sciogliere il Consiglio regionale e rimuovere la giunta come suggerivano Roberto Traversi e altri deputati citando l’articolo 126 della Costituzione.

“In un Paese normale, a tutela delle istituzioni e dei liguri, il presidente Toti si sarebbe già dimesso – tuona Appendino -. Quello emerso in Liguria è un sistema malato che si allarga sempre più e non è normale, lo dobbiamo ribadire. Non ci interessa affrontare il tema penale, verificare se sia reato o meno. Il nodo è tutto morale, di opportunità politica. Il M5s non si vuole arrendere al fatto che sia normale. Non ci arrendiamo a una politica fatta di yacht e caviale e telefoni lasciati fuori, concessioni nate da amicizie”.

“I fatti avvenuti sono gravissimi. Non vogliamo sostituirci ai giudici, ma è questione di opportunità politica – rimarca Traversi, referente regionale del M5s -. Non abbiamo ancora avuto le dimissioni di Toti, anche questo ci pare un nuovo affronto a tutta la Regione Liguria”. Per il senatore Luca Pirondini “Toti deve dimettersi, se ne devono andare, si sono comportati in modo indecoroso. I comportamenti torbidi noi li segnaliamo da anni: non puoi governare città se hai soldi schermati da una fondazione e non dici chi te li ha dati. Bucci nel 2017 ricevuto 112mila euro dalla fondazione Change. Spinelli avrà pagato molti ma non tutti, noi non abbiamo mai preso un euro”.

Se e quando arriveranno le dimissioni di Toti, nel giro di poche settimane si andrà a nuove elezioni. “Il pallino è in mano sua – rileva Traversi – dopodiché inizieremo a parlare di programmi e torneremo a riunirci con le altre forze progressiste. Non credo che faremo una grande fatica, bene o male siamo giunti già due volte a soluzioni condivise, in Comune e in Regione. Prima si parla di programmi e poi di candidati, non il contrario”.

Su questo punto insiste anche Appendino, che non manifesta preclusioni sul profilo più gettonato di questi giorni “La questione non è Orlando o i nomi, la questione sono i temi. Ove è possibile costruire convergenze sui temi nell’interesse dei cittadini ci si prova, si parte da lì, e poi i nomi arriveranno dopo”. In Sardegna però la coalizione ha vinto con una candidata del Movimento 5 Stelle. “Il tema non è il candidato presidente, il punto è costruire un progetto serio con persone serie, questa è stata la ricetta vincente della Sardegna – ribatte -. Il progetto serio si fa sui temi: sanità pubblica, la riduzione delle liste d’attesa, i temi ambientali, le infrastrutture sostenibili. Queste sono questioni che noi poniamo e cerchiamo compagni di viaggio che siano credibili su questo.

Difficile, dunque, il dialogo coi centristi, come del resto dimostravano anche le parole di Raffaella Paita la settimana scorsa, che escludeva alleanze con chi mette in discussione le grandi opere: “Italia Viva e Azione non so se sono maggioranza od opposizione – punge la vicepresidente dei pentastellati – li ho visti votare compatti una settimana fa per limitare l’utilizzo dei trojan quando abbiamo un’inchiesta che nasce proprio da lì. In questo momento penso che le posizioni siano distanti, detto ciò rimaniamo sui temi che riguardano la Liguria, ci saranno tavoli di confronto. Il Pd è un nostro interlocutore anche in Liguria”.

Nel frattempo il caso Liguria trascina il dibattito nazionale, non solo sui temi della giustizia. “Stiamo provando a convincere la destra che serve una norma seria su conflitti di interesse e lobby – prosegue Appendino -. La destra non solo ha rinviato la calendarizzazione, ma va in direzione opposta: abbiamo un quadro desolante e deplorevole, il governo sta smantellando tutti gli strumenti di protezione dal malaffare”. Intanto c’è chi vuole tornare al finanziamento pubblico ai partiti. Ma l’ex sindaca di Torino si accende: “Non è che quando c’era il finanziamento pubblico non ci fosse Tangentopoli, l’abbiamo già vista questa discussione e ci siamo già espressi. Il finanziamento pubblico non è la risposta. Veramente vogliamo pensare che la politica possa rubare perché non c’è un finanziamento pubblico? Questo è spostare e normalizzare, non è questo il nodo. La politica si fa in modo serio, senza interessi specifici, per interessi collettivi. Tornare al finanziamento pubblico sarebbe una seconda presa in giro, un secondo schiaffo ai cittadini“.