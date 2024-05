Andora tappa di arrivo del Giro d’Italia: ecco come raggiungerla e dove parcheggiare

Andora – Autostrada e treno per assistere all’arrivo del Giro d’Italia. Ecco le modalità ideali per raggiungere Andora il 7 maggio per godere a pieno della manifestazione. Per l’allestimento dell’Arrivo di tappa, sulla via Aurelia, il divieto di transito veicolare scatterà, nel tratto andorese tra l’incrocio di strada delle Catene e via del Poggio, dalle ore 5 alle ore 21 di martedì 7 maggio.

La stazione dista circa 15 minuti a piedi dalla zona dell’Arrivo sulla passeggiata. Da qui, poco distante ci sono i villaggi GIROLAND e Giro E ed un lungomare, anche rialzato, fra le palme che è un punto ideale per vedere l’arrivo in un tripudio di rosa. Chi preferirà utilizzare l’auto, troverà poco distante dall’uscita autostradale molte aree parcheggio che ad Andora sono gratuiti.

C’è un’area parcheggio nella zona Luna Park, accessibile esclusivamente da Via Piana del Merula. Altre aree sono presso la stazione ferroviaria in Via Merula, in Via Cavour nell’area parcheggio a lato della nuova rotatoria e presso il parcheggio adiacente la sede comunale ed infine nella nuova area parcheggio di Via Carminati.

Un parcheggio riservato ai veicoli con pass disabili sarà inoltre allestita nel parcheggio di via Rattalino, angolo in via Marco Polo.

Per raggiungere o per allontanarsi da Andora è fortemente consigliato l’utilizzo dell’autostrada A10 e sono individuati i seguenti percorsi alternativi, per entrambe le direzioni: -Direzione Imperia: per soli veicoli leggeri in arrivo lungo S.S. n.1 Aurelia da Cervo, Via del Poggio; -Provenienza Savona: per soli veicoli leggeri in arrivo lungo S.S. n.1 Aurelia, deviazione su Via Monaco, Laigueglia, e percorrenza Strada per Colla Micheri verso Andora. I capolinea degli autobus, dalle ore 5 alle ore 21 del 7 maggio, saranno spostati provvisoriamente come segue:

-T.P.L. (direzione Savona): capolinea provvisorio in S.S. N. 1 Aureliaangolo Strada delle Catene (zona ristorante “Rocce di Pinamare”);

-RIVIERA TRASPORTI (direzione Sanremo): capolinea provvisorio in Viadel Poggio, angolo Via Marchese Maglioni (zona suore istituto”StellaMaris”).

In allegato la cartina con la zona gialla in cui c’è divieto di parcheggio e transito dalle 18 del 6 maggio.