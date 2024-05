Andora, a Borgo Castello la festa patronale con open day nel cantiere del Paraxo

Andora. Festa patronale, oggi, venerdì 3 Maggio, a Borgo Castello con successivo Open Day con apertura dei cantieri del progetto pilota di rigenerazione urbana economica e sociale del più antico insediamento andorese “Ricordare il passato per costruire il futuro” finanziato con fondi Europei PNRR, dal Ministero della Cultura che, con Regione Liguria, ha scelto l’innovativa proposta del Comune di Andora.

Anci Liguria, Università di Genova con l’Ufficio Tecnico del Comune, hanno collaborato per la realizzazione di un Open Day che permetterà agli Andoresi di visitare il cantiere del Progetto pilota, finanziato con 20 milioni di euro e in particolare il Paraxo in cui sono partiti i lavori di completamento per farlo diventare un polo museale di pregio anche con l’utilizzo della realtà aumentata dinamica.

Ai riti religiosi si aggiungeranno alcuni momenti di ristoro, musicali e di approfondimento culturale nel Paraxo.

Di seguito il programma

Ore 17:00 Santa Messa nella Chiesa dei SS Giacomo e Filippo celebrata da S.E. il Vescovo Mons. Guglielmo Borghetti

A seguire la Processione

Ore 18:45 Concerto di musica classica in Chiesa a cura del Quartetto “Ottoni della Lanterna”

A seguire il consueto ristoro realizzato dalla Pro Loco in attesa della visita nel Paraxo.

Ore 20:00 – Visita nel Paraxo

Sarà presente il Prorettore Fabrizio Benente che farà una introduzione agli spazi e alla loro storia.

Ore 20.30 – “Medioevo Pop”. Conferenza-spettacolo di e con Gian Piero Alloisio e Simonetta Cerrini.

Lungo il percorso di accesso al cantiere, i visitatori troveranno anche la nuova cartellonistica informativa realizzata per piegare ai visitatori la storia e gli obiettivi del progetto. Sarà inoltre allestita una mostra di foto d’epoca realizzata dalla Pro Loco grazie all’archivio di Marino Vezzaro conservato dal sito Andora nel tempo di Mario Vassallo.

Ore 21:15 Accensione delle luci illuminanti la Chiesa dei SS Giacomo e Filippo e contestualmente illuminazione dei campanili delle Chiese Parrocchiali Andoresi