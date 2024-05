Andora 2024, Demichelis: “Nonostante qualche spiritoso ha tolto i manifesti, successo per l’incontro con i residenti di San Giovanni”

Andora. “Nonostante qualche spiritoso abbia tolto quasi tutte le locandine che annunciavano l’incontro, la riunione a San Giovanni è stata molto partecipata, propositiva e concreta nei contenuti, così come è stata quella realizzata con i tecnici di Andora. È un dialogo avviato da tempo con i cittadini. Nel corso di questi cinque anni abbiamo fatto molte riunioni sul territorio, in centro e in ogni frazione, ogni volta che i cittadini avevano necessità di capire, leggere i documenti e approfondire quanto fatto. Gli Andoresi sanno che ci abbiamo sempre messo la faccia” – così il candidato sindaco Mauro Demichelis della lista Andora Più Demichelis sindaco.

“Trasparenza, serietà e concretezza le nostre parole d’ordine – prosegue Demichelis – Anche oggi proponiamo importanti progetti, tutti realizzabili, approvati, finanziati, già avviati o di imminente inizio che sappiano di porter portare avanti perché ne siamo stati i fautori”.

Puntuale l’analisi del percorso amministrativo svolto e dei risultati concreti presentati ai cittadini. “Niente di ciò che abbiamo ottenuto e che cambierà il volto di Andora è stato facile da raggiungere perché la burocrazia non fa sconti a nessuno, ma con un lavoro costante e serio abbiamo raggiunto buoni risultati pensando al bene dei cittadini: risolto il problema idrico anche per il futuro, finanziando (con accordi specifici per Andora) infrastrutture di approvvigionamento, avviata la posa della pista ciclabile che arriverà anche nell’entroterra e sotto la quale corrono le nuove tubazioni di acquedotto e fognatura, partite le opere del porto, di Borgo Castello, è stato portato avanti con successo un dialogo con la proprietà dell’Ariston che porterà a breve all’abbattimento e ricostruzione con la realizzazione del collegamento fra le due passeggiate”.

“Sappiamo dove potenzieremo gli investimenti ulteriormente e con grande senso di responsabilità: sulle manutenzioni quotidiane, gli asfalti e gli sfalci, con particolare attenzione all’entroterra e alle borgate – ha dichiarato Demichelis – Con questo spirito facciamo gli incontri, per parlare di opere pubbliche e progetti realizzati e realizzabili che, entro breve, faranno di Andora un polo di attrazione unico in Liguria con benefici economici sulla comunità tutta. Avanti quindi dalla parte di Andora”.