Andora 2024, Demichelis incontra gli albergatori e gli abitanti di Conna

Andora. Proseguono gli incontri della Lista Andora Più Demichelis Sindaco con i cittadini e con le categorie economiche Andoresi.

Ieri riunione con i titolari delle strutture ricettive.

“C’è stata piena condivisione sull’obiettivo di destagionalizzare le presenze turistiche attraverso l’ulteriore promozione dei sentieri e il posizionamento di Andora sui portali dedicati al turismo sportivo e outdoor – ha dichiarato Mauro Demichelis- Un percorso già iniziato con il progetto “Andora Bike Theatre”, finanziato dal Comune e realizzato in collaborazione con l’Associazione Albergatori. Attività che si aggiunge agli investimenti comunali fatti per la tracciatura dei percorsi affidata alla Coa e al prezioso lavoro dell’Andora Race e di Mirko Celestino”.

Molto partecipato anche l’incontro a Conna, località sulle alture di Andora.

“Con gli abitanti di Conna abbiamo ricostruito il percorso attraverso il quale questa Amministrazione è riuscita a collegare l’abitato con l’acquedotto di Andora e gli investimenti economici fatti, in somma urgenza, al posto di Rivieracqua. C’è stata intesa con i presenti ai quali si è confermato il massimo impegno per ottenere da Rivieracqua la posa di una ulteriore tubazione, di circa 500 mt, per collegare alla rete dieci famiglie e affinché il gestore realizzi tutte le manutenzioni necessarie”.

Presentato anche il programma delle opere pubbliche e le manutenzioni.

“Per quel che riguarda Conna, confermate le opere di ampliamento del cimitero, la già avviata progettazione del recupero dell’ex asilo Ordano quale spazio a disposizione degli abitanti e il potenziamento delle manutenzioni e degli sfalci ordinari per garantire il decoro alla frazione”

“Ringrazio i tanti partecipanti per la grande disponibilità al dialogo, all’analisi oggettiva dei problemi, per le proposte fatte e l’individuazione di obiettivi attuabili – conclude il candidato sindaco Mauro Demichelis.