Anche tre autori savonesi al Salone Internazionale del libro di Torino

Savona. La XXXVI edizione del “Salone internazionale del libro” che si svolgerà al Lingotto di Torino da 9 al 13 maggio 2024 quest’anno avrà come regione ospite la Liguria con il tema: “Liguria, un mare di libri”. In questa importante vetrina esporranno 35 editori della nostra regione. Tra gli autori presenti anche il varazzino Tiziano Franzi con ben tre titoli di prossima pubblicazione sui seguenti argomenti che riguardano la storia della nostra regione: Le tribù liguri nella preistoria, Il popolo ligure e i Romani, Viaggio nella Liguria medievale.

E’ questa una importante occasione per fare conoscere ad un pubblico internazionale i nostri autori ed editori. Come ha dichiarato il responsabile della Fondazione De Ferrari ETS, “Questo evento sarà una ulteriore vetrina per la nostra cultura e per tutto il nostro territorio: al Salone del Libro di Torino, dove per la prima volta nella storia la Liguria partecipa come Regione ospite, porteremo un autentico borgo che farà da sfondo a tutte le nostre risorse culturali, dall’editoria al cantautorato ligure, senza trascurare ovviamente il ricordo di grandi nomi della letteratura e della poesia come Montale e Calvino”.

Sempre dal savonese sono altri due gli autori protagonisti. Si tratta del professor Giannino Balbis, poeta, affermato scrittore ed ex docente del Liceo Calasanzio di Carcare, che presenta la sua ultima fatica sul paese di origine, “Bardineto, le sue vicende storiche e la storia segreta”. Per sostenerlo, i compaesani hanno organizzato un pullman per il giorno 11 maggio (per info 0197907013), quando alle 12 il prof sarà ospite dello stand Lions International.

Domenica 13, invece, alle 10.30, sarà la volta di Giuliana Balzano, l’infermiera genovese ma cairese di adozione, che nella sala Liguria del padiglione Oval dialogherà con il pubblico in merito al suo ultimo libro “I morti stanno bene”, che ha già al suo attivo numerose presentazioni e riconoscimenti.