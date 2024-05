Amministrative, Giuseppe Conte ad Albisola per sostenere il candidato sindaco Stefania Scarone

Albisola Superiore. Il presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte torna in Liguria in vista delle prossime elezioni amministrative.

L’11 maggio sarà ad Albisola Superiore per sostenere la candidata sindaca Stefania Scarone, i candidati consiglieri della sua lista e per incontrare i cittadini.

L’appuntamento è per le 16.15 in Passeggiata Eugenio Montale (di fronte allo stabilimento Golden Beach).

Prima, alle 13, sarà a Sanremo in via Matteotti 107 per sostenere il candidato sindaco della Città dei Fiori Roberto Rizzo e i candidati consiglieri della sua lista. Da qui, passeggiata verso piazza Colombo dove incontrerà gli attivisti del M5S e alcune associazioni.