Alstom, Gilardi (Vado Prima): “Massimo supporto all’occupazione di questa storica realtà produttiva”

Vado Ligure. “Alstom dopo l’acquisizione del sito di Vado Ligure ha dato il via a una prospettiva solida e una volontà concreta di consolidare e potenziare il sito, che rappresenta per noi un’eccellenza oltre che uno storico insediamento produttivo”. Lo ha detto il candidato sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi sulla salvaguardia del tessuto industriale e occupazionale vadese.

“Oggi, grazie a un’importante commessa, Alstom ha obiettivi significativi sia in termini di investimenti, con la costruzione di un nuovo capannone, sia in termini occupazionali”.

“Le commesse, oltre alla produzione, incentrano forza lavoro e occupazione nel medio-lungo termine con la manutenzione del materiale rotabile. Questo approccio è sicuramente positivo e deve essere valorizzato, poiché non dipende dalle commesse o dalle produzioni altalenanti” aggiunge ancora il candidato sindaco della lista “Vado Prima”.

“Serve accompagnare questo percorso in modo costruttivo e come Amministrazione comunale lo faremo sin dai prossimi mesi, cercando di condividere le attività migliori per “valorizzare l’economia territoriale e l’indotto locale” . Ci impegneremo ad accompagnare un percorso formativo dedicato, anche in collaborazione con gli enti preposti e l’azienda per creare “buona” occupazione”.

“Il nostro obiettivo è creare un ambiente favorevole alla crescita e alla stabilità economica, garantendo opportunità di sviluppo sostenibile per tutta la nostra comunità” conclude Gilardi.