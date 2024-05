All’aeroporto di Villanova prende il via l’esercitazione SATER 1-24: forze armate e corpi dello Stato coinvolti in attività di ricerca e soccorso

Villanova d’Albenga. Prende il via oggi, al Riviera Airport di Villanova d’Albenga, l’esercitazione SATER 1-24 (sigla di Soccorso Aereo Terrestre) organizzata dal Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) dell’Aeronautica Militare, con sede a Poggio Renatico (Ferrara), in collaborazione con il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Liguria.

Scopo delle esercitazioni SATER è quello di approfondire la reciproca conoscenza tra tutti i possibili protagonisti del soccorso aereo in montagna, per essere pronti ad operare a ridosso dell’area dell’evento (in questo caso simulato) per un nobile fine: la salvaguardia della vita umana.

L’aeroporto, il cui supporto è indispensabile allo svolgimento dell’attività, ha riservato un’area specifica alla “ATER 1-24: lì sarà predisposto un vero e proprio eliporto campale fornito di tutti i servizi, come accade in un’emergenza che preveda ricerca estesa e prolungata di persone e/o aeromobili. Lo scalo, in ogni caso, rimarrà aperto tanto per la propria attività che per quella del servizio HEMS/118 Liguria ivi stanziato. L’evento conterà sulla collaborazione del 15° Nucleo Elicotteri Carabinieri, del 3° STD (Servizio Tecnico Distaccato) dell’Aeronautica Militare e della Piaggio Aerospace, tutte realtà che operano proprio sull’aeroporto ligure.

Oltre all’Aeronautica Militare, cui è demandato il coordinamento aereo, parteciperanno con propri elicotteri anche l’Aviazione dell’Esercito, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, per un totale di 5 aeromobili.

Le squadre terrestri impiegate provengono principalmente della Delegazione ligure del CNSAS, a cui è affidato il coordinamento terrestre; anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) contribuirà con proprie squadre di ricerca. Tale personale andrà ad agire sull’area di operazioni, designata nei rilievi delle Prealpi Liguri distanti solo pochi minuti di volo dall’aeroporto.

Il vicino distaccamento dell’Aeronautica di Capo Mele metterà a disposizione le sue capacità logistico-alloggiative a favore del personale della forza armata, pertanto sarà possibile che la popolazione noti movimento di mezzi militari lungo tale tragitto.

L’attività di volo della SATER 1-24 sarà concentrata nelle giornate di martedì 14 maggio (dalla tarda mattinata fino all’esecuzione di voli notturni, particolarmente utili per l’addestramento) e di mercoledì 15 maggio (termine entro le ore 20). Gli organizzatori hanno predisposto tutte le misure tese a minimizzare il disagio per la popolazione locale e le operazioni di volo non pregiudicheranno in alcun modo l’ambiente e la fauna locale.