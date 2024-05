Albissola, “Tradizione e futuro – Giallombardo Sindaco” inaugura il point: ecco i nomi in lista

Albissola. “Tradizione e futuro – Giallombardo Sindaco” inaugura il point. L’appuntamento è per questa mattina, 11 maggio, in piazza del Popolo.

“Sarà l’occasione, – ha affermato il candidato sindaco Roberto Giallombardo (59 anni, imprenditore) per incontrare una volta di più la cittadinanza, illustrare il nostro programma e far conoscere la lista dei candidati consiglieri”.

Domani sera (12 maggio), alle 18,30, invece, la presentazione del programma e della lista, con un aperitivo di inizio campagna elettorale al bar Testa.

Ecco i componenti della lista in ordine alfabetico: Manuele Albesano 51 anni ingegnere ambientale; Deborah Borghi 30 anni responsabile eventi e membro Consiglio Direttivo Confesercenti Fiepet; Giancarlo Capuano 67 anni ex funzionario multinazionale logistica – vice presedente Golf Club Albisola; Elena Chiossone 29 anni laureata in lingue e letterature moderne per i servizi culturali – mamma; Giuseppe Gradella 65 anni ex amministratore delegato azienda depurazione acqua

E ancora: Michela Moretti Girardengo 46 anni avvocata familiarista, presidente del Giro d’Italia d’Epoca; Massimo Pastorino 61 anni laureato in economia e commercio – consulente finanziario; Milly Scaravaglio 52 anni imprenditrice nel settore della ristorazione; Giovanni Siri 57 laureato in economia e commercio ed in economia marittima – imprenditore; Nadia Talice 55 anni ragioniere – perito commerciale – consulente finanziaria; Paolo Viviani 55 anni allenatore di calcio professionista; Daniele Zuccaro 33 anni lavoratore e studente in economia e commercio.

“Si tratta di una lista civica e apartitica, – ha proseguito Giallombardo, – due espetti che rivendichiamo con orgoglio e due aggettivi che non utilizzo a sproposito come altri invece fanno. E’ una lista composta da persone competenti ed entusiaste di porsi al servizio del loro paese, Albissola”.

“Una lista non contro qualcuno ma per Albissola. Una lista che presenta un giusto mix fra chi ha avuto già esperienza amministrative e chi no: saremo così subito in grado di amministrare riducendo il tempo di ‘ambientamento’, tempo che Albissola non può perdere. Il nostro gruppo aveva due obiettivi da raggiungere”.

“Il primo, raggiunto, era quello di dare agli albissolesi la possibilità di scelta archiviando la triste esperienza della lista unica di 5 anni addietro. Il secondo obiettivo, naturalmente, è quello di vincere le elezioni e rilanciare Albissola. In questi mesi sono veramente tanti gli albissolesi che ci hanno avvicinato manifestando stima, fiducia, desiderosi che Albissola volti pagina mettendosi alle spalle un ciclo amministrativo che dura ormai da 15 anni”.

“Il nostro programma elettorale è realista, senza voli pindarici o progetti irrealizzabili ma punta su idee e progetti concreti per riportare Albissola Marina fuori dalla decadenza degli ultimi anni. Perché, come affermava De Gasperi, in campagna elettorale bisogna sempre promettere meno di ciò che si può mantenere”, ha concluso il candidato sindaco.