Albissola Marina, navette TPL Linea per il Festival della Maiolica

A seguito della richiesta pervenuta da parte del Comune di Albissola Marina, TPL Linea, dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte della Provincia di Savona, annuncia l’istituzione di un servizio integrativo al servizio di trasporto pubblico, di collegamento tra il centro di Albissola Marina e Casa Museo Jorn.

L’azienda di trasporto savonese garantirà un potenziamento del servizio con bus navetta in occasione del Festival della Maiolica.

Di seguito le specifiche del servizio:

– periodo di attivazione: sabato 11 maggio e domenica 12 maggio 2024;

– percorso: piazza Sant’Antonio, via Aurelia, via Gentile, via Genova (nel Comune di Savona), via Turiggia, via Binella, via Nomaxio, via Massardo e piazza Sant’Antonio (percorso e fermate già autorizzate per la linea 20);

– il servizio verrà svolto come da orari indicati.

– servizio gratuito per l’utenza.