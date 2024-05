Albissola Marina. Via Gentile momentaneamente chiusa questa mattina intorno alle 8 e 30 a causa di una vettura che, per cause da accertare, si è messa di traverso ostruendo la carreggiata.

Per questo motivo il tratto che dalla rotonda, nella zona dei Pesci Vivi, sopra l’Aurelia, conduce in Valloria, zona dell’ospedale, è stato provvisoriamente interdetto al traffico.

Ma solo il tempo necessario per rimuovere il veicolo. Nessun ferito.