Albissola 2024, in caso di vittoria di Nasuti il vicesindaco sarà Silvestro? “Grande risorsa, per lui il posto c’è sempre”

Albissola Marina. Sarà di nuovo Luigi Silvestro il vicesindaco, in caso di vittoria di Gianluca Nasuti? “Sono 10 anni che è con me, è una grandissima risorsa. Se poi elezioni andranno bene, per lui il posto c’è sempre“. Risponde così il candidato sindaco della lista “Albissola del Fare”, Gianluca Nasuti.

Anche quest’anno, come nel 2019, Silvestro non si è candidato, ma ha partecipato alla presentazione della lista e sui social fa campagna elettorale per la lista di Nasuti. Nel 2014 era stato nominato assessore ai lavori pubblici e nel 2019 vice. Cinque anni fa era stato convinto da Nasuti a far parte della sua squadra (e quindi a rinunciare a una sua candidatura), così l’attuale sindaco, candidato unico, ha dovuto sfidare solo l’astensionismo (quest’anno, invece, dall’altra parte ci sarà Roberto Giallombardo). Allo stesso modo, anche a questa tornata elettorale, Silvestro si è fatto da parte e appoggia Nasuti, in corsa per la poltrona da sindaco per la terza volta. E’ immaginabile quindi che, se vincerà il sindaco uscente, un posto in giunta (probabilmente) sarà per Silvestro.

La decisione di Nasuti è arrivata solo dopo la modifica alla normativa vigente, con l’approvazione del Decreto Elezioni, che ha previsto la possibilità ai sindaci dei piccoli comuni (fino a 15mila abitanti) di candidarsi fino a tre volte consecutive. “E’ stato determinante sapere di avere ancora al mio fianco Luigi Silvestro – aveva dichiarato Nasuti quando aveva annunciato la ricandidatura -, con il quale in questi anni abbiamo costruito oltre ad una solida amicizia, anche un progetto amministrativo che fosse capace, nei limiti del possibile, di traguardare le sfide del futuro grazie ad una visione strategica di medio-lungo periodo mantenendo costantemente l’attenzione sui problemi quotidiani”.

Luigi Silvestro sarà disponibile “sia dentro il Comune che fuori”: “Sono 10 anni che lavoriamo insieme, prima come assessore e poi come vicesindaco. Io sono pronto a collaborare per contiinuare a realizzare il progetto che stiamo costruendo insieme da anni. Tra noi c’è profondissima amicizia e grande condivisione del progetto amministrativo per Albissola”.