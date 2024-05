Albisola 2024, Garbarini: “Disponibile al confronto tra candidati sindaci”

Albisola Superiore. “Ho ricevuto e raccolto con favore la proposta della candidata Stefania Scarone assicurando la mia piena disponibilità, come sempre faccio, per il confronto pubblico tra i due candidati sindaci in lizza per Albisola Superiore”. Così il candidato sindaco ad Albisola Superiore Maurizio Garbarini risponde alla proposta sul dibattito in vista del voto.

“Sono convinto da sempre dell’importanza del confronto dialettico e civile oltreché dell’opportunità che i cittadini albisolesi possano essere sempre informati. Abbiamo fatto moltissimo e soprattutto oggi vi sono le condizioni concrete per continuare a lavorare per il miglioramento della nostra città”, prosegue.

“Sarò quindi certamente presente se questa proposta si concretizzerà in una serata aperta alla cittadinanza in modo da poter presentare i progetti e il programma elettorale mio e della mia squadra a tutta la cittadinanza, al tessuto economico, associativo, sportivo, culturale della città”, conclude.