Albenga, Riccardo Tomatis punta sullo sport: “La città deve essere un riferimento per il benessere di tutti”

Albenga. Il programma elettorale del Sindaco Riccardo Tomatis prevede ulteriori investimenti in un tema molto caro all’Amministrazione, oggetto di benessere per tutta la comunitá: lo sport.

“Nel prossimo quinquennio miriamo a consolidare ed ampliare il nostro patrimonio sportivo. Intendiamo coprire le tribune dello Stadio Riva, migliorare ulteriormente la Piscina comunale e rilanciare l’impianto sportivo di Viale Olimpia. Inoltre, puntiamo a riqualificare il Bike Park, promuovendo anche la sua utilizzazione come zona per moto e bike trial”, spiega Riccardo Tomatis.

“La riqualificazione del campetto di Pontelungo ed il recupero della Bocciofila sono solo alcuni dei progetti che miriamo a realizzare, promuovendo l’accesso pubblico e coinvolgendo attivamente le società sportive ed il settore privato. Inoltre, vogliamo sviluppare progetti legati all’outdoor ed agli sport acquatici, collaborando anche con il progetto Liguria Tourism per promuovere la nostra regione come meta ideale per gli amanti dello sport e della natura”, prosegue il candidato.

“Con la sistemazione della tensostruttura di Campolau e la progettazione di un nuovo campo da calcio con pista per l’atletica leggera, completiamo il nostro impegno per fornire alla nostra comunità infrastrutture sportive moderne e funzionali – conclude – Insieme possiamo continuare a fare di Albenga un punto di riferimento per lo sport, il benessere e lo sviluppo della nostra comunità. Siamo determinati a realizzare questi obiettivi per garantire un futuro luminoso e prospero per tutti i nostri cittadini”.