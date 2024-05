Albenga, Porro (Lega): “Nuovo ecocardiografo dono importantissimo per il nostro ospedale. Ecco com’è nata l’idea”

Albenga. “L’inaugurazione del nuovo ecocardiografo per l’ospedale Santa Maria di Misericordia, prevista per il prossimo 1 giugno, rappresenta un traguardo importantissimo per il nostro territorio. Questo prezioso strumento è stato acquistato grazie alle generose donazioni dei cittadini di Albenga. Ma com’è nata l’idea?”. A spiegarlo è la consigliera comunale e candidata a sostegno di Nicola Podio sindaco Cristina Porro (Lega).

“Parlare di questo non era la nostra priorità, ma con la campagna elettorale in corso, purtroppo alcuni candidati (o chi per loro) potrebbero avere l’idea poco onesta di strumentalizzare questo bel gesto per attribuirsi meriti che non gli spettano. È quindi è giusto che i cittadini albenganesi sappiano che l’idea di provare ad acquistare un ecocardiografo per il nostro ospedale è nata nel corso di una cena che si è tenuta a casa del collega Eraldo Ciangherotti, con il dottor Shahram Moshiri, primario di cardiologia e Utic del presidio ospedaliero di ponente. Parlando della sanità ingauna, tra una portata e l’altra emerse che questo strumento sarebbe stato molto utile per l’ospedale di Albenga. In seguito, grazie a Gero Calleri, che promosse l’iniziativa in consiglio comunale, l’idea fu condivisa da tutti, ottenendo il sostegno unanime sia della maggioranza che della minoranza”.

“Oggi sono estremamente soddisfatta e felice per il risultato ottenuto, e la mia gratitudine va a tutte le persone che, con la loro generosità, hanno permesso di donare al nostro ospedale una strumentazione indispensabile per la diagnosi e la terapia delle patologie cardiovascolari. Il 2 giugno il nuovo ecocardiografo entrerà ufficialmente in funzione presso l’ospedale Santa Maria di Misericordia. Si tratta di un risultato ottenuto con il cuore e per il cuore, un successo per tutti gli albenganesi e per il nostro ospedale”.