Albenga, Podio: “Ennesimo atto di vandalismo nella tensostruttura di Campolau, nessuno controllo”

Albenga. “Sono stato contattato da diverse famiglie di Albenga che mi hanno segnalato l’ennesimo atto di vandalismo ai danni della tensotruttura di Campolau, a Vadino”, lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio.

“Qualche notte fa, i soliti ignoti si sono introdotti nella struttura, tagliando il telo che protegge i locali e riempiendo i gli interni di schiuma. Questo episodio ha impedito l’utilizzo della struttura nei giorni successivi da parte delle persone che ne usufruiscono normalmente. Le famiglie che mi hanno scritto sono amareggiate e profondamente abbattute per questa situazione”.

“Non c’è alcun controllo, e questo problema purtroppo non riguarda solo la zona dell’impianto sportivo. Già lo scorso marzo avevo denunciato gravi inadeguatezze che impedivano ai giovani atleti di allenarsi, costringendoli a farlo al freddo. Il quartiere di Vadino si conferma completamente abbandonato e lasciato nel degrado più assoluto”.

“La mia amministrazione intende intervenire con determinazione, presenza e risposte concrete. A partire dalla riqualificazione delle aree più degradate, garantiremo la fruibilità in sicurezza degli impianti sportivi. Lo sport è importante per i nostri ragazzi, ma lo è solo se un’amministrazione dimostra di tenerci con i fatti, non con le parole”, conclude.