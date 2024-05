Albenga, il Comune lancia un concorso pubblico per la realizzazione dello stendardo del Palio Storico

Albenga. Il Comune di Albenga ha indetto un concorso pubblico per la realizzazione dello stendardo (il “Palio”) con tema “San Verano e il drago” che sarà assegnato come premio al quartiere vincitore in occasione della manifestazione “Palio storico di Albenga 2024” in programma ad Albenga dal 18 al 21 luglio.

Chi intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire, esclusivamente tramite consegna a mano, entro il giorno 3 giugno alle 12.30 all’ufficio protocollo (piano terra palazzo comunale in Piazza San Michele) un plico riportante la dicitura “Concorso Palio Storico do Albenga 2024” contenente in buste: il bozzetto, in scala 1:5; una “nota descrittiva”; generalità del concorrente. Ogni partecipante potrà inviare un solo bozzetto. La partecipazione al concorso è gratuita. Il termine perentorio per la consegna è il 3 giugno alle 12.30.

Il vincitore il 4 giugno sarà contattato telefonicamente dall’ufficio competente e a lui corre l’obbligo di eseguire l’opera a perfetta regola d’arte rispettando il bozzetto presentato e le eventuali indicazioni della commissione e consegnarla entro il 28 giugno 2024.

Il tipo di stoffa da utilizzare per la pittura del palio è la seta o comunque stoffa idonea e confacente. Il drappo dovrà misurare indicativamente 100×70 centimetri.

Al vincitore, per l’esecuzione dell’opera, sarà corrisposta la somma lorda di 300 euro comprensiva di tutti gli oneri, da pagarsi dietro presentazione di documento di spesa. Con la somma si intendono coperte anche le spese dei materiali (stoffa, colori e quant’altro necessario per la realizzazione) e di consegna presso il Comune di Albenga.

Qui i dettagli del concorso.