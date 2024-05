Albenga, il 7 maggio serata di sensibilizzazione sulla malattia di Parkinson

Albenga L’associazione “Prendiamoci per mano A.P.S.”, con sede in Albenga, organizza una serata di sensibilizzazione sulla malattia di Parkinson. Martedì 7 maggio presso la multisala Multiplex di Albenga alle ore 20:30, si terrà la proiezione del cortometraggio “Alta voce” di Giancarlo Toso, seguito dal film “The New Music” di Chiara Viale.

La malattia di Parkinson è in continua crescita esponenziale, soprattutto tra la popolazione giovanile. L’incontro tra Giancarlo Tovo, fotografo, videomaker e regista, e Carolina Zanchi, laureata in patolinguistica, ha generato l’esigenza di sensibilizzare sul tema del disturbo della voce nel Parkinson, sulle sue implicazioni sia a livello psico-emotivo del singolo, sia sociale, e sulle possibilità di trattamento di questo sintomo. Si tratta di una produzione dell’Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani, dell’Associazione Italiana Parkinson Bergamo e della LSVT company.

Ad “Alta Voce” seguirà “The New Music” della regista Chiara Viale. Il film è il suo primo lungometraggio, realizzato con il supporto di Young Parkinso’s Ireland allo scopo di far luce sul Parkinson Giovanile come malattia rara. In “The New Music”, il giovane pianista di musica classica Adrian (Cilléin Mc Evoy) viene travolto dalla diagnosi di Parkinson e scappa di casa lasciandosi indietro tutto, soprattutto la musica. A Dublino, Adrian si ritrova a condividere casa con un gruppo punk rock che, con la loro energia, lo aiutano a ritrovare la forza per riavvicinarsi alla musica. Il film è presentato in lingua inglese con sottotitoli in italiano.

A seguire interverranno entrambi i registi, la Dott.ssa Zanchi e l’attore protagonista. Moderatrice sarà la dottoressa Silvia Mecca, counselor. “Alta voce” è stato presentato a Torino nell’ottobre 2023 e a novembre; a marzo a Bergamo ed ora arriva in Liguria. L’ingresso è libero e l’evento offre un momento di dialogo, condivisione e incontro. Si tratta di un evento in cui, attraverso l’arte, a temi difficili si unisce un forte messaggio di speranza e positività verso il futuro. L’evento è patrocinato dal Comune di Albenga che si ringrazia sentitamente per il contributo offerto alla realizzazione della serata.

L’ingresso è a titolo gratuito, ma verrà chiesta un’offerta libera. Il ricavato sarà devoluto, al netto delle spese, all’Università di Padova per sostenere una borsa di dottorato in bioscienze sui “Nuovi Bersagli Molecolari Contro la Malattia di Parkinson”.

Per informazioni: associazione.prendiamocipermano@gmail.com, telefono 351 54 59 813. Mario Ravera, Presidente dell’associazione.