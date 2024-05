Albenga, grande successo al teatro Ambra per “Metamorfosi 2.0”

Albenga. Una rappresentazione teatrale, quella messa in scena il 18 maggio alle ore 21 al teatro Ambra di Albenga, che ha riscosso un grande successo di pubblico.”Metamorfosi 2.0″ a cura di Alessandra Munerol, e interpretata dalla compagnia teatrale Le Mani e Nubi.

Le scenografie, invece, curate dalle classi terza e quarta del triennio di scenografia del Liceo Artistico “G. Bruno” di Albenga, hanno riscosso particolare apprezzamento. Opera Metamorfosi ideata da Alessandra Munerol, durante il periodo del Covid, con l’obiettivo di formare un gruppo di persone pronte a raccontare storie significative. La narratrice è la stessa Munerol, mentre sul palco si trovano i protagonisti delle storie narrate.

La scenografia d’insieme includeva elementi fissi, come il fondale e i fiori giganti in stoffa oltre a elementi mobili, utilizzati per racconti specifici. Ogni storia era rappresentata da costumi unici e oggetti di scena, realizzati con materiali riciclati e fibre naturali. Un esempio è il lenzuolo di lino, simbolo della vita, poiché ci avvolgono dalla nascita fino alla morte. Il progetto è stato realizzato con la costante attenzione, il supporto e la passione delle professoresse Arianna Lion Rossello, Simona Morano e Leda Cupelli.