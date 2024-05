Albenga, Giulio Noberasco campione regionale di Kickboxing al Kombat Tour Italia

Albenga. Domenica 19 a Genova al Palazzetto dello sport di Manesseno si è svolto Il Kombat Tour Italia che rappresenta una tappa significativa per tutte le competizioni provinciali liguri nel settore degli sport da combattimento, sia sul tatami che su ring, nonché nelle arti marziali e vuole promuovere l’importanza del fair play nel mondo degli sport da combattimento e delle arti marziali.

L’atleta 20enne di Albenga Giulio Noberasco ha partecipato ad un Torneo categoria 95 kg di kickboxing arrivando primo su tre atleti e si è aggiudicato così la cintura regionale.

Racconta con una punta di orgoglio il suo Maestro Vittorio Zamana: “Seguo Giulio fin da ragazzino da quando aveva 15 anni e ultimamente ha iniziato a fare delle gare provinciali e locali, di cui le tre già svolte le ha vinte con successo. Anche lui come mia figlia Amelia fa parte del Team Olimpia. Giulio mi sta rendendo pieno di orgoglio, è un ragazzo che si impegna molto e sono veramente contento dei risultati che sta conseguendo in questo periodo e sono fiero di questa vittoria regionale. Ora si sta preparando per le sfide future “.