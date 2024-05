Albenga, 24 visite gratuite per la prevenzione dei tumori della tiroide

Albenga. Grazie al sostegno di Fondazione De Mari CR Savona, Tipolitografia Ciuni e Avis Comunale di Albenga, Fondazione ANT offre 24 visite gratuite per la prevenzione dei tumori della tiroide.

Le visite, effettuate dai professionisti ANT, si terranno il giorno 4 giugno presso l’Ambulatorio A.V.I.S. via Cavour, 3. Con il Progetto Tiroide Fondazione ANT offre visite integrate da ecografia per la diagnosi precoce di noduli tiroidei sospetti che necessitano di ulteriori indagini laboratoristiche, strumentali e citologiche.

È possibile prenotare il proprio controllo al numero 342 7646010 esclusi i weekend, fino ad esaurimento posti.

“L’incidenza dei tumori della tiroide, attualmente stimata in Italia di circa 3600 casi all’anno, è in fase di notevole crescita e questo fenomeno viene attribuito all’aumentato numero di diagnosi in fase iniziale che si ottiene con l’impiego dell’ecografia. D’altra parte, fortunatamente, la mortalità dei tumori differenziati della tiroide è molto bassa e tende a ridursi poiché oltre il 90% di questi guarisce con i trattamenti messi in atto. Si nota che vengono colpite dal tumore più le donne degli uomini, in proporzione di 4 a 1”, spiegano dalla Fondazione.

“Una buona prevenzione della tiroide viene fatta attraverso l’esame ecografico. Grazie a questo, è possibile identificare e localizzare i noduli non visibili e non palpabili. L’incidenza nella popolazione normale di noduli tiroidei clinicamente non apprezzabili, rilevabili con l’esame ecografico, è alta, variando nelle casistiche pubblicate dal 20% al 76%. Nella maggioranza dei casi i noduli non palpabili hanno caratteristiche ecografiche benigne, decorrono in modo asintomatico e richiedono solo il controllo nel tempo. In altri casi le caratteristiche ecografiche consigliano l’approfondimento diagnostico con accertamenti”.