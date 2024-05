Albenga, Ciangherotti e Perrone (FI): “Riformare i servizi sociali per garantire efficienza e continuità”

Albenga. I candidati consiglieri comunali di Forza Italia per la città di Albenga, Eraldo Ciangherotti e Ginetta Perrone, intervengono con decisione sulla questione dei servizi sociali locali, denunciando una situazione insostenibile che penalizza i cittadini e le fasce più vulnerabili della comunità.

“In una città dinamica e attiva come Albenga, con una popolazione di circa 25.000 abitanti, non possiamo permetterci inefficienze nei servizi essenziali,” afferma Ciangherotti.

“Attualmente, il quadro degli assistenti sociali è composto da quattro professionisti assunti a tempo indeterminato e da un quinto operatore fornito attraverso una cooperativa sociale. Tuttavia, ad uno di questi assistenti a tempo indeterminato, assunto solo un anno fa, è stato concesso dalla giunta comunale di trasferirsi in altro Comune per mobilità già dal prossimo primo giugno senza che sia possibile sostituirlo per graduatoria di concorso esaurita. Questa situazione ci impedisce di garantire una continuità nel servizio perché il personale va nuovamente sotto organico.”

Perrone aggiunge: “È inaccettabile che dopo un investimento significativo per la formazione e lo svolgimento del concorso, stimato intorno ai 10.000 euro, la nostra comunità si ritrovi priva di una sostituzione valida a causa dell’esaurimento della graduatoria. E non è il primo caso di mobilità “strana” consentita nel corso dell’Amministrazione Tomatis. Non possiamo permettere che le competenze e le risorse investite sul personale neoassunto vadano sprecate.”

I candidati di Forza Italia propongono una riforma radicale del sistema di assunzione e gestione degli assistenti sociali, sottolineando la necessità di avere personale qualificato e disponibile, fondamentale per rispondere prontamente a tutte le emergenze sociali.

“Chiediamo un’immediata revisione dei criteri delle politiche di gestione del personale per garantire che Albenga possa contare su un team di assistenti sociali stabile e costantemente operativo. È fondamentale non solo per la qualità della vita dei nostri cittadini, ma anche per l’immagine stessa della nostra città,” conclude Ciangherotti.