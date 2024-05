Albenga, Ciangherotti e Perrone (FI): “Regolamento per gli animali e nuova area per i cani a Leca. Impegno concreto per una città più pulita”

Albenga. La gestione degli spazi pubblici condivisi e degli amici a quattro zampe è al centro dell’impegno dei candidati consiglieri albenganesi di Forza Italia Ginetta Perrone e Eraldo Ciangherotti.

La questione è stata sollevata anche durante il recente incontro del candidato sindaco Nicola Podio nella frazione di Leca, dove i cittadini hanno espresso forti preoccupazioni per la mancanza di decoro in alcune aree frequentate da animali domestici: “Via Partigiani è un percorso ad ostacoli – spiegano Perrone e Ciangherotti – dove ad ogni albero sono esposti cartelli fai da te che invitano a pulire dove il proprio animale sporca. La necessità, chiaramente espressa dalla comunità, è quindi quella di una maggiore cura e di strutture adeguate per i cani”.

Rispondendo a queste richieste, Ginetta Perrone ed Eraldo Ciangherotti propongono l’introduzione di un “Regolamento per gli animali da affezione” con l’obiettivo di equilibrare il benessere degli animali con il rispetto delle norme di convivenza civile: “Il regolamento – sottolineano – avrà lo scopo di proteggere gli animali da possibili maltrattamenti e, allo stesso tempo, di sensibilizzare ed educare i proprietari sull’importanza del mantenimento della pulizia nelle aree pubbliche”. Aggiungono Perrone e Ciangherotti: “Ci impegniamo a migliorare e, dove necessario, installare nuove aree dedicate ai cani, come a Leca dove in 5 anni, il sindaco Riccardo Tomatis, pur avendo inaugurato oggi un point per ricordarsi della frazione, non è riuscito ad individuare neppure un’area cani.

Forniremo l’area cani di cestini per lo smaltimento delle deiezioni e di recinzioni adeguate, facendo rispettare il regolamento d’uso. Siamo anche favorevoli a proporre l’utilizzo della bottiglietta d’acqua per il risciacquo delle urine sui marciapiedi, un gesto di civiltà che migliorerà la convivenza urbana”. “Sarà essenziale l’attuazione di controlli effettivi attraverso la polizia locale o l’aiuto di volontari, per garantire il rispetto delle normative. Con queste misure, ci impegniamo a trasformare Albenga in un esempio di comunità rispettosa e inclusiva, dove il benessere degli animali e la pulizia degli spazi pubblici vanno di pari passo con la qualità della vita di ogni cittadino”, concludono.