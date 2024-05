Albenga, approvato il progetto di consolidamento ampliamento e messa in sicurezza del ponte di Santo Stefano

Albenga. È stato approvato con delibera di giunta il progetto in linea tecnica per il consolidamento ampliamento e messa in sicurezza del ponte di Santo Stefano in regione Beronaire ad Albenga. Si tratta del ponte che porta a Cenesi e che presenta problematiche in particolare per il passaggio del traffico veicolare e traffico pesante.

Dal Comune evidenziano che se a libello statico i tecnici non hanno riscontrato particolari problematiche è stato però evidenziata la necessità di allargare il piano stradale del ponte per permettere un più agevole passaggio dei mezzi e la messa in sicurezza dello stesso attraverso il posizionamento di cordoli esterni per il sostegno della barriera di sicurezza e guardrail.

L’intervento, da circa 175 mila euro, è particolarmente rilevante perché ricade su un’arteria importante di collegamento con il Comune di Cisano sul Neva e, inoltre, in una zona nella quale ricadono molte aziende e, quindi, interessata dal passaggio di veicoli.

L’intervento fa parte delle opere che si stanno realizzando secondo programmazione sul territorio comunale.