Albenga 2024, Tomatis: “La continuità ci permetterà di rendere la città più vivibile e moderna”

Albenga. “La continuità di mandato è fondamentale per garantire la realizzazione completa dei progetti che trasformeranno Albenga in una città ancora più vivibile e moderna”. Il sindaco uscente Riccardo Tomatis illustra altri punti del suo programma elettorale, partendo dalla riqualificazione di piazza del Popolo, “che sarà dotata di un palco e la renderà accessibile a tutti e multifunzionale. L’Ex Cinema Astor grazie al nostro impegno diventerà un centro giovani. Come in molti altri casi sono gli oneri di urbanizzazione a permetterlo, dimostrando come la collaborazione con chi investe nella nostra città sia fondamentale”.

Prosegue il candidato: “Il recupero della scala di Piazza Matteotti, la riqualificazione di Piazza Europa sono opere che vedranno la luce molto presto. I percorsi pedonali li riteniamo importantissimi in una città a misura d’uomo ed è per questo che ne è in programma uno sicuro per collegare Via dell’Agricoltura al centro cittadino e che investiremo sulla passeggiata Lungocenta Croce Bianca al termine del rifacimento dell’argine. Il frantoio Eges avrà una nuova vita con un progetto moderno e funzionale proprio alle porte della nostra città. La realizzazione del secondo lotto per l’ampliamento interno del Cimitero di Leca, con la costruzione di una seconda batteria di loculi andrà incontro alle esigenze di tutti gli abitanti. Viaggerà di pari passo con l’implementazione degli interventi previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, inclusi nuovi spazi per tumulazioni e un’area riservata alle sepolture di culto musulmano“.

“Questi progetti riflettono il nostro impegno a migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini di Albenga, garantendo infrastrutture moderne, spazi pubblici accoglienti e una città più sicura e accessibile – conclude Tomatis – La continuità nel nostro mandato ci permette di realizzare queste opere con efficienza e trasparenza, sempre ascoltando e dialogando con la Comunità. Insieme stiamo costruendo un futuro migliore per Albenga, dove il progresso ed il benessere dei cittadini sono al centro di ogni nostra azione”.